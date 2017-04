PP, PSOE y Ciudadanos impiden que Rajoy comparezca ante el Pleno del Congreso por el 'caso Lezo'

La Junta de Portavoces no discutirá la petición de Podemos y Compromís

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Foto: EFE

El PP, PSOE y Ciudadanos se han unido este viernes en la Mesa del Congreso para no calificar la petición de Unidos Podemos y Compromís para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareciera ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de la 'Operación Lezo' que ha llevado a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Al no dar trámite a la iniciativa, la Junta de Portavoces del Congreso, donde están todos los grupos, no podrá tener la oportunidad de debatir si la acepta o no la comparecencia de Rajoy en un Pleno monográfico, y todo ello pese a que, en ese foro, estos tres partidos podrían tumbar cómodamente la petición de comparecencia con sus votos.

Según han explicado fuentes parlamentarias, estos tres partidos han hecho valer su mayoría en la Mesa de la Cámara para no calificar esta iniciativa alegando criterios de "oportunidad".

Y, en paralelo, han acordado que la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, donde el PSOE y Ciudadanos quieren citar a Rajoy, se constituya la semana del 8 de mayo.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acusado a estos tres partidos de "secuestrar" la Mesa y la iniciativa legislativa de su grupo. A su vez, la vicepresidenta cuarta de la Cámara, la diputad de Podemos Gloria Elizo, ha denunciado que los motivos esgrimidos para el veto no son jurídicos ni parlamentarios, como correspondería a la Mesa, sino "políticos".

PUBLICIDAD