Podemos anima a PSOE y Ciudadanos a presentar sus candidatos a la moción de censura y no descarta a Pedro Sánchez

Podemos dice que dará tiempo a ambos partidos para pensárselo

Consultará a sus bases la moción de censura antes de presentarla

Parte de IU se queja de que Garzón no consultó la decisión

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Foto: EFE

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este viernes al PSOE y a Ciudadanos de que "no hay excusas" para no apoyar la moción de censura impulsada por su formación contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a no ser que opten por "mantener la corrupción".

"En estos momentos, sostener a Rajoy es sostener la corrupción", ha sentenciado Iglesias en una entrevista en Radiocable.com, en la que ha pedido a socialistas y 'naranjas' que sean "coherentes". "O estás con los corruptos o no", ha enfatizado.

Según Iglesias, PSOE y Ciudadanos no pueden escudarse en las formas empleadas por Podemos para no sumarse a la moción de censura, porque "el nivel de gangrena" de las instituciones debido a "la corrupción del PP" es "demasiado grave". "No hay excusas", ha insistido.

A este respecto, Iglesias ha recordado al PSOE que cuando ellos presentaron una moción de censura en Murcia contra el presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez no informaron a Podemos y, aún así, les pareció justa y se mostraron dispuestos a apoyarla. "¿Por qué lo que vale en Murcia no vale para España?", se ha preguntado.

"Nuestro país no ha vivido una situación de excepcionalidad como la que vivimos ahora. Por eso nuestra obligación es presentar la moción de censura", ha argumentado, para insistir en que es urgente "sacar al PP de las instituciones".

"Seguiremos adelante"

Además, Iglesias ha defendido que esta iniciativa "es una demanda mayoritaria de la sociedad española" y por ello, ha pedido a PSOE y Ciudadanos que rectifiquen y les ha ofrecido la posibilidad de presentar candidatos para encabezar esa moción, si así lo prefieren.

"Lo que tienen que hacer las formaciones políticas que apoyan a Rajoy es decir que sí a la moción y después que planteen los candidatos que quieran. Si PSOE y Cs rectifican, que propongan candidatos. No va a ser problema para nosotros", ha asegurado.

Asimismo, Iglesias ha reafirmado que, consigan o no los apoyos de PSOE y Ciudadanos, Unidos Podemos seguirá adelante con la moción, aunque no tenga posibilidades de salir adelante en el Congreso por no contar con la mayoría suficiente.

Podría ser Sánchez

A su vez, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, ha dicho que aunque en la moción de censura "no nos hemos planteado el candidato" alternativo, él sí contempla a alguien "que no sea diputado" o incluso al socialista Pedro Sánchez.

"No hemos planteado el candidato. El nombre del candidato debe surgir de un acuerdo conjunto. Puede que no sea diputado", ha señalado el coordinador general de los comunes en declaraciones a Rac1.

Preguntado sobre la posibilidad de que en la moción de censura se pueda consensuar como candidato alternativo a la presidencia a Pedro Sánchez, inmerso en unas primarias en el PSOE, Domènech ha dicho: "Dudo que ahora mismo Pedro Sánchez, sin ser secretario general del PSOE, se pueda plantear esto pero podría ser cualquier persona que emergiera de una mayoría", por lo que no lo ha descartado.

"El problema de Sánchez no es en sí mismo. Conocimos un Pedro Sánchez dispuesto a hacer socio prioritario a Ciudadanos. Ahora ha cambiado y adopta un discurso mucho más a la izquierda. Desconozco cuál es el bueno y si puede evolucionar más. Se resolverá cuando se sepa si finalmente es secretario general o no del PSOE, y lo que propone en caso de que lo sea", ha abundado Domènech.

Tiempo para PSOE y Cs

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha lamentado en una entrevista en Onda Cero la "reacción tan apresurada" de PSOE y Ciudadanos a la hora de rechazar la moción de censura planteada por los 'morados'.

Aunque ha defendido la "urgencia de sacar al PP de las instituciones", ha admitido que eso no depende exclusivamente de su formación. "Habrá que darle tiempo a estos partidos para que dejen de ponerse al lado del PP", ha remachado.

"Les pedimos que recapaciten", ha espetado, para después insistir en que "no hay un a priori un candidato", y en que "eso se puede hablar" en las reuniones que mantengan con otras formaciones para "terminar con la putrefacción" del PP. "Quizás si nos sentamos encontramos alternativas", ha opinado.

Consulta a las bases

Podemos quiere que la moción de censura cuente con el aval de sus bases y, con este objetivo, va a organizar una consulta entre sus inscritos. Así lo ha anunciado este viernes la dirigente morada y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, quien ha explicado que la moción se registrará en cuanto las bases del partido se pronuncie sobre la viabilidad de la iniciativa en esa consulta para la que todavía no hay fecha. "Es importante que exista un debate dentro de la organización", ha argumentado Elizo.

De momento, los dirigentes de Podemos tienen previsto empezar este mismo viernes sus contactos representantes de la sociedad civil para buscar apoyos a esta iniciativa. En concreto, Iglesias, tiene anunciadas reuniones con los máximos responsables del sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) y de la Confederación General del Trabajo, mientras que secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimiento Popular, se verá con dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT.

De su lado, la asociación judicial Jueces para la Democracia, con quien también tenían intención de mantener un encuentro este viernes, ha rehusado participar en esta ronda preparatoria de la moción de censura, alegando que quieren mantener su "neutralidad e independencia".

Quejas de los críticos de IU

Sectores críticos de la dirección de IU se han quejado hoy de que la decisión anunciada por Unidos Podemos de presentar la moción de censura no fue consultada "previamente" con los órganos de la formación.

Desde el grupo promotor de la candidatura 'IU Sí, Con más fuerza' han dejado claro que comparten el "hastío" ante la corrupción "intolerable" que rodea al PP pero han criticado a la Ejecutiva de IU, que lidera Alberto Garzón, por "hurtar" el debate a los órganos de la formación.

Ven "grave", según señalan en un escrito, haber obviado este debate porque, entre otras cosas, ha impedido a los miembros de IU pronunciarse sobre esta moción de censura y analizar los plazos y alianzas sobre las que se basaría un proyecto de Gobierno alternativo al de Rajoy.

Esta corriente interna, que en su momento apoyó el anterior coordinador federal, Cayo Lara, ha lamentado que "decisiones tan trascendentes como una moción de censura" se tomen aparentemente en el grupo parlamentario" sin respetar el funcionamiento de IU.

Decisiones, han añadido, que evidencian además "una gran falta de coherencia" cuando Garzón -han recalcado- no hace más que insistir en que hay que profundizar en la democracia interna y evitar que las decisiones recaigan solo en los grupos institucionales.

PUBLICIDAD