Sonría, por favor: Podemos y la moción-retrato

Iglesias sabe que esa moción de censura no puede tener apoyos, sabe que ni hay presidente alternativo, ni programa, ni nada de nada. Iglesias sabe que nadie le va a apoyar. Pero su objetivo no es que se apruebe esa moción de censura y por ello ahora que ya sabe que nadie la va a apoyar no va a dejar de presentarla, su objetivo son los creyentes. Su obtetivo es presentarse como el único que no es casta, el único con derecho a tramabús, LA ÚNICA OPOSICIÓN. Iglesias sabe que todo eso es mentira pero eso le da igual porque Iglesias es muy mentiroso, a Iglesias lo que le interesa es que sus creyentes se lo crean. Y mientras tanto nosotros tendremos que soportar a Iglesias haciendo estos movimientos de chapucero y soportar a sus creyentes diciendo estupideces en los foros creyendo que todos somos igual de ciegos.



Viva la moción de censura manque pierda!.