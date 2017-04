Los escándalos de corrupción del PP estrangulan la legislatura de Rajoy

Quienes, por razones obvias no queremos un Maduro que lacera la democracia, tampoco



queremos sostener a un Rajoy que ha compadreado con corruptos.



Me rodeo de corruptos, y soy una bellísima persona, que no he cobrado ni un euro?



No me lo creo.



Hay que apearlos. Aunque siga gobernando el PP, pero con gente sin tacha.