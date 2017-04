Jesús Gómez, del PP de Madrid: "Cifuentes me dijo que si ganaba ella no aguantaría a ningún chorizo"

Jesús Gómez es diputado del PP en la Asamblea de Madrid

González transfirió sus fondos en Suiza a Liechtenstein y Luxemburgo

Jesús Gómez, diputado por Madrid y exalcalde de Leganés. Imagen: Alberto Martín.

Jesús Gómez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, exalcalde de Leganés y antiguo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en ésta Comunidad, se enteró en 2014 de que Ignacio González, presidente en ese momento de la región, tenía una cuenta en Suiza. Gómez asegura que lo denunció hasta en tres ocasiones a Esperanza Aguirre y que, ante la falta de respuesta, decidió acudir a Génova.

"Ignacio González me llamó en febrero de 2014 para contarme que los de azul, en referencia a la Udef, habían detectado que yo tenía una cuenta en Suiza. Le dije que era falso y empecé a investigar, y fue entonces cuando descubrí, a través de un abogado, que en realidad era él el que tenía una cuenta en el banco Anglo Irish Bank". Gómez dice que en esa cuenta llegó a haber un saldo de 1,7 millones de euros, que se transfirieron prácticamente en su totalidad a Liechtenstein y Luxemburgo, quedando únicamente un saldo de 80.000 euros.

"Se lo dije a Esperanza Aguirre, pero ella pensaba que se trataba de un ataque injustificado contra González porque tenía una fe ciega en él, y fue entonces cuando me dirigí a la sede central del partido en Génova". Gómez habló primero con el entonces vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano y con el coordinador de Organización del partido, Juan Carlos Vera, que le prometieron estudiar el asunto.

Reuniones

En febrero de 2015, trasladó también su denuncia a Cristina Cifuentes. En ese momento, la presidenta madrileña solo era la delegada del Gobierno en Madrid.

"Cifuentes me dijo que no se tragaría un marrón de ningún chorizo mangante en el caso de que llegara a ser presidenta, y si así fuera, intentaría acabar con estas prácticas corruptas, tal y como luego ha hecho. En ese momento, denunciarlo era muy complicado porque no había pruebas suficientes. Ni ella ni yo lo podíamos haber hecho", apunta.

Gómez narra un episodio desagradable, que fue cuando recibió un burofax de Plató 2000 SL, un medio de Leganés, cuyo texto le conminaba a explicar si había tenido una cuenta bancaria en Suiza alguna vez, y con qué finalidad. El autor del mismo, estaba muy relacionado con el entorno de Ignacio González. "A mí no me queda otra certeza de que esas transcripciones, de las que se habla, asegurando que existe una grabación con la que se demuestra que yo reconozco que tengo una cuenta en Suiza, provienen de la reunión que tuve con Esperanza Aguirre, y otras dos personas más, el día en el que hablamos de las posibles hipótesis de la cuentas de Paco Granados".

"Lo peor -insiste- es que en ese despacho, en el de Aguirre, se grababan cosas. Y yo creo que Esperanza no lo sabía. De hecho, cuando le advertí de que en su despacho podía haber micrófonos, ella me lo negó y me dijo que allí no se trataba nada que se pudiera ocultar". Gómez está convencido de que una vez que presentó las denuncias ante la Fiscalía por injurias y calumnias del Plató 2000 SL, el fiscal que archivó el caso fue determinante. ¿Y quién era el fiscal?, se pregunta. "Pues no era otro que el actual fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix", al que hace alusión González en sus sms.

En este barullo de horas interminables y largas declaraciones ante los medios, Gómez afirma que nadie de su partido se ha puesto en contacto con él. De hecho, todavía espera alguna respuesta a sus whatsapp. "Porque lo primero que hice fue escribir a Ángel Garrido e informarle de la llamada de la prensa. Pero no, nadie me ha dicho absolutamente nada. Silencio total".

PUBLICIDAD