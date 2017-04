Unidos Podemos busca apoyos para presentar una moción de censura contra Rajoy

El grupo suma para presentar la moción pero no para sacarla adelante

El PSOE, partido clave para que prospere, se mueve en el 'no' de primeras

Justo este jueves, Pedro Sánchez ha pedido la dimisión de Mariano Rajoy

El grupo parlamentario Unidos Podemos busca apoyos para promover una moción de censura contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy con motivo de los casos de corrupción que salpican al Partido Popular. El PSOE, directamente interpelado durante el anuncio, ha dado la negativa por respuesta. Cuáles son los pasos para presentar y votar una moción de censura.

Así lo han anunciado en el Congreso de los Diputados varios dirigentes de la formación encabezados por Pablo Iglesias y en la que también estaba presente Alberto Garzón. Han asegurado que comenzarán una ronda de contactos que buscarán el apoyo que necesitan; el grupo cuenta con número suficiente de diputados para presentar la moción (mínimo 35) pero no para sacarla adelante (mayoría absoluta o 176). "La vamos a presentar sí o sí", ha dicho Iglesias.

La idea que hoy se materializa se planteó este miércoles cuando Podemos y Compromís pidieron un pleno monográfico sobre corrupción para el que pedían la intervención de Rajoy y de tres ministros. Fue el diputado de Compromís Ignasi Candela, quien dijo que "en un país digno, la moción de censura estaría sobre la mesa", opción que apoyó Irene Montero y para la que pidieron apoyo. Así, Compromís ha avanzado su sí a la iniciativa. "El PP debe pasar a la oposición y regenerarse", ha dicho el portavoz parlamentario Joan Baldoví.

El "no" inmediato del PSOE

Así, el PSOE será lo más parecido a un aliado al que tendrá que ganarse al grupo de Pablo Iglesias, quien ha emplazado al partido socialista unir fuerzas para acabar con la situación "de estado de excepción democrático", con el "saqueo" de las administraciones públicas y con un "comportamiento parásito de las instituciones" que se vive en España por parte del PP. "Sacar al PP de las instituciones es una necesidad", ha insistido. Pero Antonio Hernando ha anunciado el la negativa del PSOE a la propuesta. "No es no" ha dicho el portavoz socialista en el Congreso, quien ha recordado que "Pablo Iglesias nos engañó hace un año, ahora no", en referencia a la investidura fallida del Pedro Sánchez que acabó con Rajoy nombrado de nuevo presidente del Gobierno. Iglesias había reconocido en la comparecencia que antes de intervenir había hablado con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y con el portavoz, Mario Jiménez, para pedirles una reunión, y que había quedado a la espera de una respuesta. "Me remito a las declaraciones de Antonio Hernando", ha dicho después Javier Fernández cerrando el paso a la idea.

Esto ocurre justo después de que Pedro Sánchez haya pedido la dimisión de Rajoy esta misma mañana en una entrevista a la Cadena Ser. Pero el paso a favor de la moción del PSOE no está asegurado, sobre todo por la crisis interna del partido de la rosa ante las inminentes primarias del 21 de mayo que enfrentan a Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López por la secretaría general del partido.

Desde Ciudadanos, por su parte, han asegurado que no secundarán "el circo" que plantea Podemos y ha negado que el país se encuentre en situación de emergencia, según ha dicho José Manuel Villegas a los medios.

Esperanza desde ERC si "el proyecto político se compromete a no poner impedimentos a la celebración del referéndum en la segunda quincena de septiembre", según ha anunciado Joan Tardá, también preguntado por la viabilidad de la iniciativa.

Desde PDeCAT Carles Campuzano ha optado por escuchar la propuesta antes de decantarse, reacción muy distinta a la de PNV, partido al que no parece "seria" la propuesta, como ha dicho Aitor Esteba, que ve en el planteamiento poca responsabilidad.

Según las primeras cuentas, Unidos Podemos contaría con 252 votos en contra y 80 a favor, quedando aún algunos grupos como EH Bildu por pronunciarse.

Condiciones a cumplir para la moción

Para que prospere, la iniciativa necesitará conseguir mayoría absoluta o 176 votos en la Cámara Baja. Según recoge la Constitución, la moción tiene que ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, es decir 35 parlamentarios de los 350 que se sientan en el Hemiciclo. Además, el partido que la presenta debe proponer un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno.

"La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones" dice el artículo 113.1 de la Constitución.

Hasta ahora han sido presentadas dos mociones de censura en democracia y ambas fueron rechazadas. La primera la presentó el PSOE en 1980 contra Adolfo Suárez. Su candidato era Felipe González, que no recibió el aval de la Cámara. La segunda, en 1987, presentada por Alianza Popular con el candidato Antonio Hernández Mancha contra González. Pero ésta tampoco salió adelante.

PUBLICIDAD