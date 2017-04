Dos activistas vinculadas a la CUP se besan ante la Virgen de Montserrat para reivindicar el lesbianismo

Curioso hablan de sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios (¡qué finas ellas! ¡Qué educadas! ¡Qué clase, qué urbanidad, qué saber estar!) y para justificarlo se meten ellas en una iglesia. ¿Pero no protestan porque son los rosarios los que se metían en los ovarios?



Bueno no hace sino que confirmar mi impresión sobre el movimiento LGTB, la CUP y la izquierda en general: niñatos pijitos hiperconsentidos por papá y mamá, sin educación, que no han trabajado nunca y que para vencer la frustración de ser fracasados absolutos se dedican a llamar la atención.