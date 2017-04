La Fiscalía Anticorrupción niega haber apartado al fiscal principal de la 'operación Lezo'

Esperemos que sea verdad y que no lo aparten de la investigación del caso.



Recientemente, el Fiscal Anticorrupción se ha cargado a los fiscales que llevaban la investigación del caso del "très per cent" de CiU, y según he leído en un diario la posible causa es que "estaban estrechando demasiado el cerco contra Artur Mas, después de haber demostrado palpablemente la participación del conseller Germà Gordó". Si es así, el cargarse a los fiscales del caso "très per cent" sería un "capote" que el gobierno lanza al señor Mas, no sabemos a cambio de qué.