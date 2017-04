Pablo Iglesias defiende una moción de censura contra Cristina Cifuentes en Madrid

No soy de Podemos, pero la valentía y honradez de Cifuentes tampoco me la traigo.... Ella ocupo en el Canal en esos tiempos un puesto relevante, no vio nada entonces?.....Además ha quitado mucho hierro delante del juez a las supuestas coacciones de los de La Razon..... Perro no come carne de perro.....Avisada, eh?