Urdangarin, Torres y Matas presentan el anuncio del recurso contra la sentencia de Nóos

El mismo paso han dado Fiscalía, Abogacía del Estado y Manos Limpias

La infanta Cristina decidió personalmente que sus abogados no recurriesen

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. Imagen: Efe

El ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio, Diego Torres, el ex presidente del Govern, Jaume Matas, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y Manos Limpias han presentado en la Audiencia Provincial de Palma sus respectivos anuncios del recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del 'caso Nóos'.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares este viernes, el plazo para anunciar los pertinentes recursos en la Sección Primera de la Audiencia termina hoy a las 15.00 horas.

Cabe recordar que la infanta Cristina ya anunció su decisión "personal" de que sus abogados no recurriesen al Tribunal Supremo (TS) la decisión de la Audiencia de Palma de haberla juzgado, y que finalmente la absolvió de dos delitos fiscales por el 'caso Nóos'.

Urdangarin, por su parte, ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel y multa de 512.553 euros. Torres ha sido condenado a ocho años y seis meses de prisión y Matas a tres años y ocho meses de prisión.

