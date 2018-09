Borrell atribuye en parte su regreso político al riesgo de que España pierda Cataluña

Nueva York, 21 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, atribuyó hoy en una parte "importante" su regreso a la primera línea de la política al "riesgo" de que España pierda a Cataluña y a su creencia de que desde la labor que desempeña puede "hacer algo para evitarlo".

"A decir verdad, para mí, España hoy tiene un riesgo: el de perder una parte del territorio, el asunto catalán. El problema para España es hacer crecer la unidad del país y no es algo coyuntural, es existencial", afirmó el ministro en un foro en Nueva York.

Preguntado por cuál fue su motivación para regresar a la política, el también expresidente del Parlamento Europeo reveló que la potencial ruptura del territorio fue "importante" en su decisión y añadió: "Creo que puedo hacer algo para evitarlo".

Borrell participaba en una conversación con el director para las Américas del diario El País, Javier Moreno, al cierre de un evento sobre comercio organizado por ese medio y la Cámara de Comercio española, donde volvió a pronunciarse sobre el tema catalán en su segunda jornada en Nueva York.

Antes del cambio de Gobierno, que ahora encabeza el socialista Pedro Sánchez, el titular de la diplomacia española dio charlas en prestigiosas universidades estadounidenses y allí se dio cuenta de que la gente "entendía incorrectamente la situación en España".

"No solo en EE.UU., también en Europa, Reino Unido... Piensan que en España, Franco sigue vivo. Eso merece una respuesta. Tenemos que explicar que está entre las 20 democracias más desarrolladas, por delante de Bélgica", dijo Borell en referencia a datos del Banco Mundial.

En ese sentido, el ministro criticó, como hizo este jueves en un evento en la Universidad de Nueva York, que el movimiento independentista haya generado una narrativa, ayudada por el medio televisivo, en la que se habla de presos políticos y de exilio.

"Tenemos un problema político, pero en España no hay presos políticos, es una democracia completa con un estado de derecho. No somos perfectos, pero los indicadores muestran que lo estamos haciendo bastante bien y no somos un régimen represivo", desgranó.

Borrell insistió en que la idea de los denominados presos políticos "hace pensar que Franco ha vuelto", y por eso se pregunta a sí mismo, remitiéndose a su experiencia vital durante la dictadura, si la gente "sabe lo que significaba" vivir bajo el régimen.

Matizó que eso no significa que el Ejecutivo que dirigía el popular Mariano Rajoy no cometiera "grandes errores" e ironizando con que en España "se ven los toros desde la barrera", consideró, como ha hecho en otras ocasiones, que "intentar evitar el referéndum utilizando a la policía española fue una misión imposible".

"Si la policía catalana (Mossos d'Esquadra) no iba a hacer ese trabajo, era imposible fingir que la española lo haría", sostuvo el ministro, quien puso como un ejemplo más deseable el caso del referéndum de Canadá, que fue considerado "no ilegal, pero no en acuerdo con el Gobierno".

Reconociendo lo complicado de la situación, el ministro repitió sus palabras de la jornada previa, cuando estimó que la división de la sociedad catalana tardaría 20 años en resolverse, y aseguró que el Gobierno que integra está "construyendo puentes para dialogar y calmar ánimos" en un marco constitucional.