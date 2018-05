800 533

China destaca su objetivo de no volver a tener tensiones comerciales con EEUU

Pekín, 21 may (EFE).- China destacó hoy su objetivo y su confianza en que la tensión comercial con Estados Unidos no se repetirá a corto plazo, aunque no descartó que puedan repetirse en el futuro debido a los "altibajos" que sufre cualquier relación.

"China confía en que nunca vuelva a tener ningún tipo de tensiones con EEUU en comercio o en cualquier otra área", señaló en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lu Kang.

Las dos mayores economías del mundo anunciaron este domingo en Washington un acuerdo para suspender la imposición respectiva de multimillonarios aranceles a productos del otro país mientras se pone en marcha un plan para reducir el fuerte déficit comercial estadounidense con China.

"El consenso más importante (alcanzado) en esta negociación es que las dos partes han reconocido que solo a través de consultas podemos gestionar adecuadamente cualquier tipo de disputas", recalcó Lu.

El portavoz oficial chino insistió en que mantener una relación fluida y estrecha entre Washington y Pekín no solo interesa a los dos países sino que también "beneficia a todo el mundo".

Aún así, Lu Kang reconoció que, con las lecciones de los más de cuarenta años de relaciones entre China y EEUU, "siempre hay altibajos y no podemos asegurar que no habrá nuevas fricciones entre lo dos países" en el futuro.

Estas declaraciones llegaron después de que el secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, anunciara ayer en Washington que ambas potencias habían acordado suspender temporalmente los aranceles respectivos a productos del otro país mientras se pone en marcha un acuerdo marco para reducir el déficit comercial estadounidense con China.

Poco después, la prensa oficial china destacó que se había evitado una guerra comercial y subrayó que ambos países habían decidido negociar sus diferencias porque "cualquier acción unilateral a expensas de la otra parte estaba condenada a fracasar".

