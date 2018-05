330 43

La junta ética uruguaya dice que no hay nepotismo en el caso del hermano de Vázquez

Montevideo, 3 may (EFE).- La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de Uruguay investigó el caso de Jorge Vázquez, hermano del presidente y viceministro del Interior, tras una acusación de nepotismo y concluyó que no existe una falta porque el mandatario no es su jefe, informaron hoy fuentes oficiales.

Así lo señala el informe publicado este jueves por la Jutep en su página web, donde afirma que "el presidente no es jerarca del subsecretario (viceministro), como tampoco es jerarca del ministro (del Interior, Eduardo Bonomi)".

El caso de Jorge Vázquez fue señalado por "distintos medios de prensa", según se lee en el documento, por lo que la institución se vio en la "obligación de aclarar la situación" ante los periodistas y la ciudadanía en general.

La acusación de nepotismo se dio hace varias semanas, en medio de una ola de denuncias por este tipo de prácticas en la función pública, ya que trascendió que varias Intendencias y otros organismos del Estado contrataron a familiares para cargos de confianza.

En el caso de Jorge, hermano del presidente Tabaré Vázquez, la Jutep agrega que el viceministro del Interior no trabaja en la misma repartición que el mandatario.

Aunque Vázquez depende del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, este último tampoco trabaja bajo el presidente, ya que según aclaró la Jutep la Constitución de la República establece que no existe entre los ministros y el Poder Ejecutivo una "estructura piramidal, típica de la relación jerárquica".

Asimismo, en el documento se agrega que los subsecretarios son designados por los ministros y no por otras personas, como el presidente.

"Ni la sensibilidad existente, ni las apariencias, ni el Decreto 30/2003 perjudican el desempeño del subsecretario Lic. Jorge Vázquez, por más que sea hermano del presidente de la República", se concluye en el informe.

El titular de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, se excusó tiempo atrás de juzgar este caso, al ser allegado de Jorge Vázquez, por lo que la resolución está firmada por el vicepresidente, Darwin Borrelli, y la vocal Matilde Rodríguez.

