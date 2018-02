Lookiero, un 'personal shopper online', que en sólo dos años suma 150.000 usuarias

Una red de más de 100 proveedores de marcas selectas

Diseño, atención y sorpresa en la paquetería

Oier Urrutia (derecha) creador de Lookiero junto a parte de su equipo, entre los que están María Uranga (centro) y José Iraolagoitia (izquierda).

Tras esta página web, se encuentra una empresa con sede en Bilbao, fundada por Oier Urrutia que tiene muy claro que el secreto para el éxito es una buena plataforma tecnológica, un rápido crecimiento y un equipo capaz de ofercer calidad y personalización al cliente. Agrupa ya una plantilla de 100 personas y opera en España y Francia. Para más informaciones en Revista Digital País Vasco elEconomista.

Oier Urrutia Bilbao siempre quiso emprender su propio negocio, crear algo y hace dos años cumplió su sueño con el lanzamiento de Lookiero, un servicio de 'personal shopper', un asistente personalizado de compras, a través de internet para un público femenino que no dispone de tiempo para ir de tiendas y que quiere vestir con estilo. El modelo de empresa creado por este joven de 32 años, licenciado en Empresariales por la Facultad de Sarriko de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que combina una start up de base tecnológica, gestión financiera, y la cercanía del asesoramiento personalizado por profesionales del mundo de la moda, ha cosechado un éxito inmediato, que le ha llevado a crecer muy rápidamente, o lo que en argot empresarial se califica como mostrar gran escalabilidad.

Varios Business Angels e inversores particulares confiaron desde el principio en su proyecto -cuando aún era sólo una presentación en power point- proporcionándole financiación. Más adelante ha tenido la incorporación de otros inversores, entre los que destacan Jon Uriarte y Ander Mitxelena, fundadores de Ticketbis, una de las startups de mayor éxito de los últimos años, ahora integrada en StubHub (grupo eBay).

La empresa Lookiero Style S.L. se constituyó en julio de 2015, pero el portal de internet (lookiero.es) no se lanzó hasta febrero de 2016, ahora justo hace dos años, pero desde el minuto cero la compañía salió con una campaña de marketing por internet muy potente. Si alguien pone en un buscador el término Lookiero no sólo le lleva hasta la web, sino también a un montón de portales y blogs en los que se pueden ver vídeos de influencers, simpatizantes, clientes, etc, que explican como funciona el modelo.

Urrutia recuerda que cuando pensó en crear la empresa 'me gustaba la moda, pero yo no sabía nada de moda, por eso enseguida busqué rodearme de un buen equipo, de gente que supiera del negocio'. Para acompañarle en este viaje Urrutia fichó a una reputada 'personal shopper' María Uranga y después a Jose Iraolagoitia Iriondo, un diseñador de moda con una larga experiencia y creador de marcas como Laga, W-Trade o Hitz barru (interiorismo). 'Cuanto me puse a pensar en buscar a la persona que llevase la parte de 'personal shopper' en seguida supe quería a María Uranga y cuando le puede contar el proyecto enseguida dijo que se venía. Mientras que a José Iralolagoitia lo conocí en una feria, charlamos y le interesó el proyecto y ahora es nuestro director de Compras', explica Oier Urrutia.

Lookiero empezó a operar en España y enseguida se extendió a Francia. En sólo dos años ha logrado captar nada menos que 150.000 usuarias en su web y el crecimiento de los pedidos le ha llevado ya a contratar a un equipo humano de unas 100 personas, que a la vista de la evolución del negocio, Urrutia no descarta seguir aumentando en personal este año.

Con esta meteórica trayectoria, Urrutia empieza también a cosechar reconocimientos profesionales y premios, como el más reciente, el 'Premio On de Creación de Empresas', que concede la sociedad foral vizcaína de promoción empresarial Beaz.

Las grandes ideas surgen en momentos inesperados

El origen de Lookiero hay que buscarlo en un largo viaje por carretera de regreso tras las vacaciones de Semana Santa, en que Urrutia viajaba con su pareja. La conversación derivó en las dificultades que varias amigas estaban teniendo para poder ir de compras por falta de tiempo (trabajos absorbentes, atender a la familia, lo difícil que es ir a las tiendas teniendo que llevar a un niño pequeño, etc.), pero que al mismo tiempo buscan algo diferente, no una simple tienda por internet.

Tras licenciarse en Empresariales, Urrutia cursó un MBA en Berkley (California) y recodó que allí había visto algunas empresas de ese estilo y que no había nada similar en Europa y decidió que podía ser interesante hacer algo por el estilo.

El modelo de Lookiero se basa en tener un conocimiento amplio de cada clienta, que ha de rellenar un cuestionario con sus características físicas y sus gustos personales. Con esta información y el pedido que realiza sobre lo que necesita o le gusta de las marcas que se ofrecen a través de la web, el equipo de asistentes personales de moda, los 'personal shopper' de Lookiero, confeccionan un a propuesta de moda, compuesta por cinco prendas. Entre estas cinco prendas se incluyen tanto las preferencias expresadas por la cliente, como otra serie de prensa o complementos sugeridos para ayudarle a conocer otro tipo de estilos.

La gestión financiera del negocio radica en que la clienta no abona por la ropa antes de recibirla, sino una vez que se la ha aprobado, pagar sólo por aquello que se queda y el resto lo devuelve por paquetería sin coste alguno.

Diseño, atención y sorpresa en la paquetería

'El valor añadido de Lookiero está en su personalización, en el asesoramiento específico para cada clienta', explica Urrutia. La propia presentación de los envíos, con una paquetería de diseño, y el contenido de los mismos supone una experiencia diferente. No hay que olvidar que también hay prendas sorpresa. La caja lleva una carta de la 'personal shopper' que explica el contenido, las prendas y también posibles combinaciones de éstas con otras que pudiera tener previamente la clienta.

