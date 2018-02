Preocupación en Euskadi por la marcha de jóvenes ante la temporalidad y bajos salarios

A Euskadi se le presenta un escenario laboral muy complicado a diez años vista. Cae en picado la población joven, lo que dificulta extremadamente el relevo laboral. Pero, al mismo tiempo, las condiciones laborales y salariales actuales hacen que muchos jóvenes, especialmente los más formados, decidan emigrar. | Más noticias en la revista digital gratuita elEconomista País Vasco.

El debate demográfico se ha colocado como uno de los problemas más serios a los que tiene que hacer frente la sociedad vasca como así se puso de manifiesto en el informe "Temas candentes de la economía vasca. La visión de los Empresarios", elaborado por PWC, en el que se alerta de las graves consecuencias que va a tener, en un futuro cercano, el envejecimiento de la población, pero no desde la perspectiva del sostenimiento de las pensiones o del incremento de los costes sanitarios y sociales, sino desde la perspectiva laboral.

Euskadi se está quedando sin trabajadores con los que poder afrontar el relevo de los que se jubilan y también para cubrir los efectivos que las empresas necesitan para crecer. "El problema es grave. Dentro de diez años, el déficit de trabajadores en el País Vasco superará con creces las 100.000 personas", cita el informe de PwC.

En un inusual ejerció de autocrítica, los empresarios y directivos que participaron en la elaboración del informe, constataron que las ayudas a la natalidad "no son la solución" para invertir la tendencia demográfica, ya que "las familias no van a crecer si no hay empleos bien retribuidos y estables" y ponen como ejemplo claro que "con sueldos de 800 euros mensuales no es que los jóvenes no quieran crear familias, es que no quieren irse de casa de sus padres".

La temporalidad de los contratos y los bajos salarios no solo desincentivan la natalidad en Euskadi, sino que también están provocando "un éxodo de muchos de sus jóvenes, especialmente los mejor formados", tal como señala y critica Sara de La Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco.

En el Informe Laboral de Euskadi, que elabora esta catedrática, queda constatado que solo un 4,59% de los ocupados vascos son jóvenes menores de 25 años; y además que son precisamente los jóvenes y las mujeres los que soportan las condiciones laborales más precarias, con contratos temporales o a tiempo parcial.

Cuatro años

La catedrática de Economía Sara de la Rica critica que al tratar de acceder al mercado laboral los jóvenes se encuentran con bajos salarios y además que muchos de ellos "están hastiados de encadenar contratos temporales hasta cuatro o seis años". También insiste en la necesidad de "ofrecer una cierta estabilidad laboral" a los jóvenes para evitar que se vayan.

