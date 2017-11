El Congreso valida hoy el nuevo Cupo vasco con más oposición que nunca

Visto lo visto, las regiones que votan a partidos de ámbito Estatal están en desventaja con las que votan partidos nacionalistas, pues estos partidos no se mojan ni aportan dirigentes estatales ( ministros….. ), hacen lo que les conviene cuando les conviene, siempre yendo a la contra, van de víctimas discriminadas y miran a los demás por encima del hombro, que según la historia que cuentan, son unos desarrapados, atrasados y vagos, y solo gracias a ellos disfrutan de un nivel de vida que no les corresponde, lo cual no es óbice para que, cuando se llama a su puerta, vendan sus votos a precio de oro, naturalmente, a costa de la caja común, en detrimento del resto y sin ningún empacho.



Pero la otra parte habría de reflexionar y montárselo de diferente manera, quizás con menos ideología y siendo mas prácticos, si saben que su negativa no servirá para retirar lo que el gobierno de turno presenta, y este, para aprobarlo, necesitará favorecer una vez mas a los ya favorecidos, mejor negociar, introducir alguna enmienda aunque el resultado quede por debajo de sus expectativas, pero teniendo siempre como horizonte el interés general.



De otra forma, cuando todo el mundo se dé cuenta que votar a partidos Estatales que han de plegarse a los intereses de aquellos que van a saco cuando se les requiere para solucionar problemas de ámbito Estatal, y el resultado es, que sus regiones no recibe los recursos que aquellos se llevan, puede que imiten lo que tan bien les va a los nacionalistas y aparezcan nacionalismos a diestro y siniestro.