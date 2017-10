Euskadi urge a Madrid a que apruebe la ley de Cupo pactada

Lo triste de este país llamado España no es que los vascos tengan su concierto económico y que los catalanes se quieran independizar si o si, lo triste es que Andalucía y Extremadura no se quieran independizar porque tiene cojones que las dos comunidades con más paro y más funcionarios por habitante (el 26 por ciento en el caso de Extremadura), con su PER que los demás no lo tenemos y un gran porcentajes de inmigrantes trabajando por ellos en Andalucía sobre todo, encima se envuelvan en la bandera española cuando los demás estamos aportando para mantener esos dos chiringuitos, cada día entiendo más a los catalanes. A Andalucía y a Extremadura en Alemania con Merkel ya les hubieran quitados la autonomía por caraduras e insolidarios que se aprovechan del aporte de los demás.