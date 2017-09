770 444

La Naval acuerda con el armador Tideway concluir el buque cablero 'Living Stone'

La consejera Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha confirmado la existencia de un acuerdo entre La Naval de Sestao y el armador Tideway para concluir el buque cablero 'Living Stone', que se construye en el astillero y al que quedan todavía seis meses de trabajo. "Ese acuerdo está prácticamente finalizado, falta por firmar", ha anunciado.

VITORIA, 26 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Tapia ha afirmado que La Naval "no se podía permitir incidentes como los que ocurrieron la pasada semana", en alusión al intento del armador de sacar del astillero el buque en construcción para llevárselo.

"El acuerdo con los armadores, con éste y con los otros, tiene que estar perfectamente acreditado, de tal manera que se entre en un concurso de una forma ordenada, algo que nos preocupa como Gobierno, a la propia dirección de La Naval y a los accionistas", ha manifestado.

La consejera ha insistido en la necesidad de que la situación "no se judicialice" y no se ocasione una coyuntura "más complicada de lo que ya es". Según ha añadido, la "tarea" del Gobierno vasco es, en estos momentos, "trabajar al máximo, colaborar para que ese concurso sea ordenado" puesto que ya "no hay vuelta atrás".

MÁXIMA PARTICIPACIÓN

También le corresponde, según ha dicho, buscar "la máxima participación y el máximo número de inversores que acrediten las garantías que permitan garantizar la viabilidad de La Naval".

"Estamos en ello, pero estamos en un momento muy preliminar, porque ni siquiera se ha presentado oficialmente el concurso de acreedores, el procedimiento, no existe administración concursal ni existe juez", ha añadido.

Por ello, la consejera vasca ha animado a ir "dando los pasos uno a uno". En este sentido, ha reiterado la "importancia" del acuerdo alcanzado con el armador para acudir a un concurso ordenado. Dentro de la dificultad, creo que es importante", ha concluido.

