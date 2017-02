Roures y Benet seguirán en Imagina con la gestión de los derechos del fútbol

La venta de toda la productora está valorada en unos 1.500 millones

Uno de los fundadores de Mediapro, Jaume Roures.

La venta de la productora audiovisual Imagina se acerca a su recta final. Sin embargo, para que se articule la operación, fuentes financieras han explicado a elEconomista que los posibles compradores han puesto una condición para ejecutarla: un acuerdo que situaría a los fundadores y máximos accionistas, Jaume Roures y Tatxo Benet, al frente de la gestión, lo que supone de facto que seguirán controlando los derechos del fútbol de las principales competiciones españolas, como una parte de LaLiga o la Copa del Rey. Además, también posee los derechos de la Champions.

La operación, valorada entre 1.000 millones y 1.500 millones de euros, ha despertado el interés de numerosos inversores, según las fuentes consultadas. Por el momento, a principios de este mes se presentaron hasta seis ofertas vinculantes, pero no se ha abierto todavía las conversaciones en exclusiva con ninguno de los candidatos. Entre los posibles compradores suenan con fuerza en el sector los nombres de Alibaba, Dalian Wanda, Liberty Media HNA y Vivendi, que persiguen el objetivo de crear un líder de la televisión de pago en la zona sur de Europa. No obstante, no se descarta que participen en el proceso alguno de los grandes fondos de capital privado internacionales como CVC Capital Partners, Advent International, Apax Partners o el asiático Citic.

Diferentes paquetes

El proceso de venta de la productora audiovisual se remonta al pasado mes de septiembre cuando el fondo Torreal, presidido por Juan Abelló, puso a la venta su paquete accionarial del 23% en Imagina y contrató a los bancos de inversión Lazard y Citi para que coordinaran el proceso y analizaran las propuestas de los diferentes inversores interesados.

Sin embargo, pocos meses más tarde, los dueños de Mediapro (35%) -Roures, Benet y Romy-, el grupo mexicano Televisa (19%) y la firma británica de publicidad WPP (23%) decidieron contratar también a estos dos bancos de inversión con el objetivo de mover paralelamente a Torreal su cuaderno de venta. Al darse cuenta del gran interés que despertaba (llegaron a recibir casi una docena de ofertas no vinculantes), los accionistas tomaron la decisión de vender conjuntamente el 100 por cien, de cara a obtener unas plusvalías mayores. Esto ha ralentizado, no obstante, la operación, ya que todo apuntaba a que se cerraría en las primeras semanas de 2017.

Consolidación de resultados

Después de librar durante años duras batallas por los derechos del fútbol, las cuentas de Imagina se han estabilizado y en 2015 su cifra de negocios llegó a 1.509 millones de euros. Su resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 129 millones de euros.

Además, cabe recordar que el pasado mes de abril firmó una refinanciación de su deuda de 305,5 millones de euros hasta 2021, en la que participaron Caixabank, Banco Santander, BBVA, Banco Popular, City, BNP, ICF y Sabadell.

La productora Imagina se fundó en el año 2006 como resultado de la fusión entre Mediapro y Globomedia. De hecho, fue hace poco más de un año cuando los fundadores de Globomedia (Daniel Écija, José Miguel Contreras, Emilio Aragón y Andrés Varela) decidieron salir del accionariado de la compañía, tras varios años reduciendo su influencia en el consejo de administración de ésta. Su participación fue prorrateada entre los actuales propietarios del grupo en aquel momento.

Facebook ofrece gratis el partido de los viernes

Las páginas de Facebook de LaLiga y de Gol comenzaron este viernes a ofrecer gratis y en directo un encuentro de LaLiga Santander, en concreto el partido de los viernes, que en esta ocasión correspondió al Granada CF y Real Betis. Con este acuerdo, la patronal que vela por los intereses de los principales clubes de fútbol españoles y Mediapro refuerzan su apuesta por los nuevos formatos a través de Internet. Junto a la retransmisión del encuentro, Facebook también incluye los perfiles oficiales de LaLiga y Gol en Facebook. "el objetivo consiste en que todos los seguidores del fútbol español puedan disfrutarlo", indicaron fuentes de Facebook y la productora catalana.

