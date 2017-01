Trump se atribuye un recorte de 600 millones en el coste de 90 aviones F-35 de Lockheed Martin

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado este lunes que ha logrado un recorte de 600 millones de dólares del gasto público en el acuerdo con Lockheed Martin para la compra de 90 aviones F-35. Trump ya había mencionado como objetivo en diciembre lograr abaratar los costes de las contrataciones militares con empresas como Lockheed.

Además, en diciembre Trump ya hizo alusión a esta cuestión tanto en una entrevista concedida a Fox como en su cuenta de Twitter: "El programa F-35 y sus costes están fuera de control. Miles de millones de dólares pueden y serán ahorrados en gastos militares y de otro tipo tras el 20 de enero", dijo por aquel entonces.

Este lunes, sin embargo, se ha otorgado el mérito de menguar el gasto en este programa de Defensa: "Recortamos aproximadamente 600 millones del caza F-35, y eso sólo contando 90 aviones de 3.000", ha apuntado el nuevo presidente de Estados Unidos, atribuyendo el dato a la directora ejecutiva de Lockheed Martin, Marillyn Hewson.

"Ellos estaban teniendo muchas dificultades. No tenían movimiento. Y yo fui capaz de descontar 600 millones de dólares aproximadamente de esos aviones. Así que creo que fue un gran logro", aseveró Trump.

Sin embargo, especialistas del sector apuntan a que la reducción de costes ya estaba prevista por la compañía, que habría anunciado un recorte de entre el 6 y el 7% para este lote de contratación, por lo que la intervención de Trump no tendría relación con la rebaja.

Por su parte, Lockheed Martin ha agradecido el comentario presidencial relativo al "progreso positivo" que han llevado acabo en el programa. "Compartimos su compromiso para entregar esta capacidad crítica para nuestros hombres y mujeres uniformados al menor coste posible para los contribuyentes".

