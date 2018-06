Reproches en el PP a la marcha de Rajoy

El rápido regreso de Mariano Rajoy a su trabajo como registrador en Santa Pola (comenzó el miércoles) está siendo criticado en el PP.

Se comenta incluso que altos dirigentes del partido reprochan en privado al todavía presidente de la formación su "espantada", que deja al partido sumido en una guerra interna, tras la renuncia de Alberto Núñez Feijóo a ser candidato.

"Rajoy debería haber reaccionado y seguir al frente del PP en cuanto supo el paso atrás de Feijóo, que era el candidato al que casi todos apoyaban. Rajoy sabía que su renuncia abriría las hostilidades y no ha hecho nada por remediarlo", dice un dirigente popular. En el partido temen que la batalla entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal por liderar el PP divida la formación en dos bloques.

"Además existen otros candidatos, como Pablo Casado, que crea una tercera vía y que también abrirá más brechas en el partido", recuerdan en Génova. Ante este panorama, todos contaban con que Rajoy apurara el plazo de un mes para recuperar su plaza de registrador.

Pero no ha sido así. "Salió corriendo de aquí. Tras el discurso en el que anunció su dimisión, casi no se le ha visto por el despacho de Génova. No esperábamos una reacción así de alguien como él", dicen.