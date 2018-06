La carrera de Sánchez contra el reloj

Yo pensaba que no iban a tener tiempo de arruinarnos, pero mucho me temo que estoy muy equivocado, con las primeras medidas puestas ya en vigor, nos van a dejar en la ruina mas pronto que tarde, primero, aumentando el número de políticos, segundo, levantando el control de la financiación de cataluña, veremos que medidas vienen detrás, pero de una cosas si que estoy seguro, que todas serán muy costosas, como todas las que llevan a cabo los socialistas, comunistas y sindicalistas ¿ quién las va pagar ? las pagaremos los de siempre ¡ si no al tiempo !