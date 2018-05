¿Se acaba la fiesta de la economía?

Nunca he entendido a los maniacos del ajedrez. Vaya por delante que no soy bueno con el ajedrez. Pero sí que me ayuda a pensar. Me recuerda la importancia de que el futuro se bifurca a cada paso, y que extrañamente es necesario acertar con el camino en ese bosque incierto para ganar.



Es poco probable que la economía mundial se tuerza por las salidas de tono de Trump. Por supuesto de momento. No antes de finales de 2019.



Hablemos del fracking. Es una burbuja. Ahora mismo está produciéndose el máximo de capacidad, así que difícilmente puede decirse que interese a las empresas de fracking aumentar la producción. En todo caso es Arabia la que se ha ofrecido a aumentar la producción para sustituir lo perdido por Irán. Me pregunto qué dirá Putin a ese ofrecimiento envenenado, que va contra la reducción pactada. Reducción que es la verdadera causa de la subida de precio del crudo.



Se han publicado en El Economista un par de artículos que han pasado desapercibidos pero que son muy importantes puestos en su contexto. Uno es el relativo a los problemas de los superpetroleros para el embarque del crudo y el otro es sobre la mejora en rendimiento de los pozos gracias a las nuevas tecnologías. El problema es que la mejora es de un mísero 5%. Los detalles lo son todo.



Arabia Saudí tiene un serio problema. Se llama la guerra del Yemén. Mutatis mutandi, Arabia Saudí no es diferente al corrupto Vietnam del Sur. Irán no es diferente de Vietnam del Norte. No sé si les suena la canción. A mí mucho. Si cae Arabia Saudí lo harán todas las repúblicas del Golfo. Y lo cierto es que tiene todas las papeletas para caer.



Cortar el grifo a Irán no es más que una medida desesperada para reducir la financiación al enemigo del aliado en la región.



Sin embargo a Irán no le interesa provocar a EEUU cuando Trump ya ha decidido trasladar a la mayor parte de sus tropas a Afganistán. Al enemigo que huye puente de plata, reza el dicho.



El juego en el Golfo, como el ajedrez busca otro fin. No es una guerra abierta, sino el sacrificio de peones. Y los peones se sacrifican para poder mover las piezas mayores. No suena bien en los candorosos oídos de los blandengues occidentales, pero es la verdad. Que Israel avise a Siria y a Rusia para que “apaguen” sus defensas antiaéreas avanzadas es prueba de ello. Es sencillo comprobar que Israel en su último ataque sólo golpeó sistemas antiaéreos obsoletos. ¿Donde están los Pantsir cedidos por los rusos que derribaron al 70% de los misiles de crucero americanos? Apagados. Por si acaso. No vayas a tener que derribar un F16, que es más maniobrable que el nuevo cazabombardero furtivo F•35, por cierto.



Ahora a Irán le interesa dividir a los aliados de EEUU. El éxito estratégico de que Merkel diga que EEUU ya no puede proteger Europa es una pieza mayor. Ni siquiera se molestará en producir uranio si consigue que esas palabras se traduzcan en hechos duraderos. Y Alemania cada vez está más volcada en Rusia. El cierre de las centrales nucleares, gracias a los bobos verdes, la echa en manos de su proveedor de energía Rusia. Putin se frotará las manos.



La formación de bloques es un hecho. La neocolonización de África es un hecho. Los rusos y los chinos están comprando todo el oro y los metales preciosos de África. Todos sabemos para qué.



Hoy mismo el embajador de EEUU ha dicho que no habrá guerra comercial con Europa. Los yanquis se están tentando las mangas y se están dando cuenta de que no las llenan. Los errores se acumulan en sus mesas. Unos pocos más y Occidente caerá por el peso de su propia imbecilidad.