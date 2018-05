Por qué los emergentes arderán este verano

Si pensabas que los pagos de tu hipoteca eran un poco altos, al menos no eres argentino. El banco central acaba de subir las tasas de interés hasta un 40 por ciento en un esfuerzo por apoyar al peso y evitar que el capital huya del país. Mientras tanto, la lira turca se ha desplomado a un mínimo histórico, y el rublo ruso ha caído a su nivel más bajo en tres años. De repente, los mercados emergentes se ven muy frágiles, con un país tras otro entrando en crisis.

Por supuesto, eso podría ser solo un parpadeo. Después de todo, los países en desarrollo siempre son volátiles. Sin embargo, podría ser el comienzo de algo mucho más serio. ¿Por qué? Porque los tipos de interés estadounidenses están subiendo, y eso siempre es malo para el mundo en desarrollo, porque cualquier intensificación de las guerras comerciales que se avecinan afectará más a esos países y por que, mucho más de lo que la mayoría de los inversores suele pensar, la tecnología domina cada vez más todos esos índices, y eso es una mezcla de combustibles inflamables. Hace veinte años, una crisis de los mercados emergentes provocó un colapso de las acciones en todo el mundo. Podría volver a ocurrir fácilmente este verano.

Nadie esperaba estabilidad de la economía argentina. Pero incluso para sus estándares, ésta ha sido una semana dura. En el transcurso de los últimos días, las tasas de interés pasaron del 27,5 por ciento al 32 por ciento, después al 33,25 por ciento y luego al 40 por ciento, en la medida que el peso cayó de valor en los mercados de divisas. Resulta que su presidente, Mauricio Macri, un raro thatcherita latinoamericano, bien podría estar haciendo un buen trabajo, desechando subsidios y controles de precios, y eliminando las barreras arancelarias que han hecho del país un remanso semisocialista durante años. Pero hay mucho dolor a corto plazo en el proceso, y ya ha comenzado.

Sin embargo, no es solo Argentina. La lira turca ha caído a un mínimo histórico frente al dólar. La inflación ha subido a 11 puntos porcentuales, el país se dirige a unas elecciones turbulentas a finales de junio, y los bancos centrales acaban de subir los tipos de interés en 13 puntos porcentuales, y esa combinación ha hecho que los inversores se dirijan a la salida.

En otros lugares, el rublo ruso está tambaleándose de nuevo. En abril cayó un 10 por ciento frente al dólar en una sola semana, alcanzando su nivel más bajo en tres años, y volvió a estar bajo una fuerte presión de ventas esta misma semana. Los tipos de interés del mercado monetario rumano subieron la semana pasada, y los bancos centrales están bajo presión para subir los tipos de interés en Perú, Filipinas y México. En medio de todo, hubo señales claras de que los inversores se están poniendo nerviosos. Los fondos mundiales retiraron 1.300 millones de dólares de la deuda de los mercados emergentes la semana pasada, el índice bursátil cayó bruscamente y las divisas, que suelen ser el punto de partida de los problemas, cayeron de forma generalizada por quinta semana consecutiva.

Una crisis clásica de los mercados emergentes se parece mucho a un juego de dominó. Un país cae tras otro. Eso fue lo que ocurrió en la última gran tormenta, hace algo más de dos décadas. La crisis financiera asiática comenzó en Tailandia en 1997 y se extendió por todo el continente, antes de estallar de nuevo en Rusia al año siguiente. A lo largo del camino, hubo grandes caídas en los índices de renta variable en todo el mundo, y algunas víctimas entre las principales -causó el colapso del fondo de cobertura de gestión de capital a largo plazo, que luego tuvo que ser rescatado por la Reserva Federal-. ¿Podría desarrollarse un guion similar este verano? Hay tres razones para temer que así sea.

En primer lugar, la Reserva Federal ha comenzado a endurecer la política monetaria. Ya ha aumentado los tipos de interés una vez este año, y parece que tiene intención de realizar varias subidas más antes de finales de 2018. La economía estadounidense está funcionando bien, con un crecimiento proyectado de 2,3 puntos porcentuales este año, y los recortes de impuestos del presidente Trump están estimulando la demanda, mientras que la reducción de la burocracia está revitalizando el espíritu empresarial.

El problema es que, aunque las tasas más altas están bien para los Estados Unidos, siempre golpean duramente a los mercados emergentes. Eso es lo que ocurrió en 1997, y es muy posible que este año veamos una repetición. A medida que se fortalece la moneda estadounidense y se drena la liquidez, son los países que más dependen de la financiación en dólares los que más sufren, y todos ellos se encuentran en el mundo en desarrollo.

A continuación, las guerras comerciales golpearán a los mercados emergentes con más fuerza que nadie. Algunas de las reformas de Trump están ayudando a la economía estadounidense, pero su estúpida imposición de aranceles y cuotas va a perjudicar a todos los demás. Peor aún, tanto China como la Unión Europea parecen decididas a tomar represalias, lo que solo empeorará las cosas (una respuesta de adultos sería simplemente poner la otra mejilla hasta que Estados Unidos llegue a elegir un presidente más sensato). Si esto se intensifica, va a ser malo para todos los países del mundo. Pero afectará sobre todo a las economías en desarrollo. ¿Por qué? Porque normalmente dependen de las exportaciones para impulsar su crecimiento y, especialmente, de las exportaciones de bienes manufacturados a los EEUU, y ese es el sector que más probablemente se vea afectado por los aranceles. Al mismo tiempo, por lo general dependen de los ingresos en dólares para mantener su liquidez. Cualquier tipo de restricciones comerciales los golpeará dos veces, y eso es suficiente para sumirlos en una crisis.

Por último, eche un vistazo a las empresas de los principales índices de los mercados emergentes. La mayoría de los inversores en estos fondos podría pensar que están comprando en una amplia gama de países industrializados que venden productos a Europa Occidental y a los Estados Unidos. De hecho, están cada vez más dominados por la tecnología. En el índice de referencia MSCI Emerging Markets Index, las TI representan ahora 27 puntos porcentuales de la ponderación. Sectores como la industria y los productos de primera necesidad, que se podría pensar que son más importantes, solo representan alrededor del 5 por ciento cada uno. Son empresas gigantes, como la firma china de Internet Tencent, con un valor de casi 300.000 millones de dólares, Alibaba, Samsung y Taiwan Semiconductors las que lideran el índice. Todas tienen el mismo tipo de valoraciones estratosféricas que los gigantes tecnológicos estadounidenses, como Amazon y Netflix. Seguro, muchos de ellos son excelentes negocios, y a largo plazo lo harán brillantemente. Pero bien podría haber algunas caídas enormes a lo largo del camino (de hecho, apenas el mes pasado, Tencent vio cómo se borraban 50.000 millones de dólares de su valor en unos pocos días). La tecnología es volátil, y los mercados emergentes también. Ponga los dos juntos, y usted puede garantizar que va a ser un viaje lleno de baches.

Han sido unos años difíciles para los mercados emergentes y fronterizos. Con fuerzas de trabajo jóvenes y cada vez más educadas, pueden tener el mejor potencial de crecimiento a largo plazo, pero, con la excepción de 2017, cuando ganaron un 37 por ciento, se han perdido en el mercado alcista global. No parece que eso vaya a terminar pronto. Uno o dos problemas pueden no suponer mucha diferencia. Argentina no es crucial para el sistema financiero mundial, y tampoco lo es Turquía ni siquiera Rusia. Pero si empiezan a deshacerse una por una, podrían ser la mayor amenaza para los mercados mundiales durante el verano y ya hay señales preocupantes de que eso es precisamente lo que está sucediendo.

