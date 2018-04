¿Y las pensiones?, "Que dios las bendiga"

Lo único que hay que temer es las consecuencias de quedarnos con los brazos cruzados a ver qué pasa. Cuando la economía se colapsa, como en los momentos actuales, Keynes recomendaba "cebar la bomba", esto es incorporar a la corriente de consumidores mediante una importante subvención a una buena parte de la gente que se ha quedado en el gueto de la miseria. En el caso de España ya sabemos que son TRECE MILLONES de personas las que se hallan en tal situación y que representan un pesadísimo lastre por la cantidad de miles de millones que hay que destinar en concepto de subsidios para que sobrevivan malamente. Son también, no obstante, un caldo de cultivo favorable para los redentores populistas que encuentran allí un vivero de votos.



Pero más allá de los 426 €mensuales para los, de momento, 2,5 millones de personas sin recursos y que actualmente tramita el Congreso a iniciativa de los sindicatos CC.OO y UGT, y con un importe de 12.000 millones de euros anuales, aún hay otra fórmula mucho más asequible y eficaz. Se trata de dotar con 1.800 euros mensuales a cada una de las 160.000 familias que, con al menos tres hijos, forman parte de ese colectivo de indigentes. Mediante una sencilla multiplicación comprobamos que el resultado asciende a 3.456 millones de euros, una cuarta parte del importe de la Renta Mínima, y beneficia a más de un millón de personas.



Los detractores no quieren ni oír hablar de subvenciones a estas familias, tal vez por el hecho de ser familias y no andar por libre por la vida, lo que de otro modo garantiza el buen empleo de la asignación. Las familias aportan consumidores que es lo que se necesita para poner en marcha la economía. ¿ O es que alguien piensa que sin clientes puede haber ventas o producción o trabajo ? Esta gente así favorecida no va a trabajar, al menos de manera automática o inmediata, pero sí dará trabajo a los demás. Un ejemplo lo tenemos en el IMSERSO. Los jubilados que disfrutan de vacaciones no van a trabajar pero mediante su aportación dan trabajo a varios millones de personas del sector turístico y hostelero. Y no solamente eso sino que contribuyen de manera directa al aumento de la recaudación por IVA.



Pero todavía hay otra circunstancia que afectaría de manera determinante y positiva, como es el factor emocional, y que llevaría a la población a realizar más inversión y más gasto -que no tiene nada que ver con el despilfarro-, al comprobar que al fin se lleva la única acertada medida que señalará, ahora sí, el comienzo de la superación de la crisis. Tras ella vendrá, como añadidura, la ansiada y necesaria construcción pues ya sabemos de sobra de que si no se vende un piso no se vende un tornillo, ni un electrodoméstico, ni una silla, nada. ¡ Que den trabajo ! Ahí tienes la fórmula : cebar la bomba.