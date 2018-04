Las once economías emergentes más prometedoras de este siglo

En un día festivo reciente en Vietnam, Camboya y Laos, no pude resistirme a pensar en el potencial económico de estos países y en los desafíos políticos actuales. Después de todo, en 2005, mis colegas de Goldman Sachs y yo habíamos incluido a Vietnam en la lista de los Once Siguientes (Next-11), países con potencial para convertirse en economías importantes durante este siglo.

Vietnam informó que su crecimiento real (ajustado a la inflación) del PIB fue del 7,4 por ciento en el último trimestre, superando a China. Y, según el pronóstico del Banco Mundial, Vietnam, junto con Camboya y Laos, está en camino de mantener un nivel similar de crecimiento durante el año.

La N-11 nunca adquirió el sello del acrónimo BRIC, que acuñé en 2001 para describir un bloque de economías emergentes (Brasil, Rusia, India y China) que iban a tener un impacto significativo en la economía mundial en el futuro. Los países del N-11 no estaban a la altura de los BRIC, pero tampoco se pretendía que el acrónimo fuera un tema de inversión. Más bien, N-11 fue simplemente una etiqueta que aplicamos a las siguientes 11 economías emergentes más pobladas y con mayor potencial después de los BRIC.

Alrededor de la época en que publicamos el artículo de 2005 ¿Cuán sólidos son los BRIC? En la que identificamos por primera vez la N-11, a menudo bromeaba diciendo que elegimos 11 simplemente porque era el número de jugadores de un equipo de fútbol. Cuando otros señalan que hemos excluido a países más poblados como el Congo y Etiopía, me atrevería a pensar que Etiopía podría ser el Ole Gunnar Solskjaer del N-11, en referencia al brillante goleador del Manchester United durante la década de 1990.

Tanto entonces como ahora, la N-11 comprendía una bolsa mixta: Corea del Sur, México, Indonesia, Turquía, Irán, Egipto, Nigeria, Filipinas, Pakistán, Bangladesh y Vietnam. Estos países tienen condiciones económicas y sociales extremadamente diversas, y niveles de riqueza muy diferentes. Por ejemplo, los surcoreanos disfrutan ahora de un nivel de vida similar al de la Unión Europea, lo que hace que la persistente categorización de Corea del Sur como una "economía emergente" por parte de muchos analistas sea aún más desconcertante.

Mientras tanto, los niveles de riqueza de México y Turquía no se han acercado a los de Corea del Sur, y sin embargo son considerablemente más ricos que el resto de la N-11, algunos de los cuales permanecen entre los países más pobres del mundo. Al mismo tiempo, los países asiáticos del grupo N-11, como Filipinas y Vietnam, han crecido significativamente desde 2005, mientras que el desempeño de México ha sido algo decepcionante, y el de Egipto aún más.

En conjunto, el N-11 comprende unos 1.500 millones de personas, y su PIB nominal actual es de alrededor de 6,5 billones de dólares. En otras palabras, mientras que su población es ligeramente mayor que la de China o la India, su economía es aproximadamente la mitad del tamaño de la de China, pero mayor que la de Japón y más del doble del tamaño de la de India.

Estas divergencias ayudan a explicar por qué una serie de nuevas agrupaciones acrónimas se han escindido desde entonces de la N-11, incluyendo la MINT (México, Indonesia, Nigeria, Turquía) y la MIST (intercambio en Corea del Sur por Nigeria). No he ideado estas agrupaciones, pero he llegado a simpatizar con ellas. En cualquier caso, estaban en consonancia con los puntos anteriores que había planteado; a saber, que para 2010, México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía representarían cada uno más del 1 por ciento del PIB mundial.

Ocho años más tarde, las economías del MIST todavía tienen la oportunidad de representar alrededor del 2-3 por ciento del PIB mundial en el futuro. Es probable que ninguna alcance el tamaño de las economías BRIC, excepto, quizás, Rusia. Debido a sus problemas actuales, el PIB de Rusia es ahora aproximadamente del mismo tamaño que el de Corea del Sur. Si no se resuelve pronto, su PIB podría caer por debajo del de México, o incluso de Indonesia.

De las otras siete economías N-11, Nigeria, Vietnam y quizás Irán destacan por tener el mayor potencial. Sin embargo, cada uno se enfrenta a serios obstáculos para convertirse en una economía de un billón de dólares, por no hablar de representar entre el 2 y el 3 por ciento del PIB mundial.

Más allá de las perspectivas individuales de cada uno de estos países, lo que es importante que entiendan los observadores económicos y los profesionales de la inversión es que el N-11 como bloque ha crecido alrededor de un 4,5 por ciento en lo que va de esta década, después de haber crecido casi un 4 por ciento en la década anterior. Dada la magnitud de su producción, el crecimiento de la N-11 está contribuyendo de forma significativa a la economía mundial, junto con los principales motores de China e India.

Seguí recordándome este hecho mientras viajaba por Vietnam, donde mi tranquilidad fue interrumpida repetidamente por los titulares sobre los tweets del presidente estadounidense Donald Trump y la escalada de violencia en Oriente Medio.

Antes de irme a Vietnam, tuve el privilegio de escribir una reseña de Nature of Fact-fulness: Ten Reasons We're wrong About the World - and Why Things are better than you think, un brillante libro del difunto médico Hans Rosling, que su hija publicó póstumamente este año. La sinceridad es uno de los pocos trabajos recientes que se centran en las cosas notablemente positivas que están sucediendo en el mundo. Rosling, junto con Steven Pinker, de la Universidad de Harvard, tenía razón en ser optimista. Una visión del mundo sin tapujos revela muchos signos prometedores, especialmente para la economía mundial.

