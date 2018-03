Pedro Sánchez enfada a sus propios diputados

En la imagen, el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El pasado domingo, Pedro Sánchez anunció en la clausura de la Escuela de Buen Gobierno del PSOE que en los próximos presupuestos propondrá al Gobierno que los salarios del presidente, los ministros y los diputados solo crezca un 0,25%. De esta forma el líder socialista pretende que Sus Señorías comprendan "lo que siente un jubilado" cuando le elevan su prestación en esa cuantía.

Pues bien, se comenta en el Congreso que la idea de Sánchez no ha sentado bien, ni siquiera en sus propias filas. De hecho, se ha podido escuchar a alguno de los diputados de la bancada socialista criticar la propuesta.

"La medida no le afecta a él, que no es diputado. Quizá por eso lo dice. Va de solidario con los pensionistas, pero sin que le afecte a su propio bolsillo", sentencia un miembro del PSOE. No es la única voz contraria a Sánchez en este asunto.

De hecho ,algunos recuerdan que los salarios de los parlamentarios permanecieron congelados desde 2011 a 2017, año este último en el que el Gobierno los subió un 1%. "Parece que Sánchez no se acuerda de los seis años en los que no nos han subido el salario", dicen con enfado algunos miembros del PSOE.

