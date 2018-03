Roures minusvalora la presión de las 'telecos'

Durante las últimas semana, los primeros ejecutivos de Movistar, Vodafone y Orange han amenazado con no acudir a la subasta por los derechos del fútbol, ya que los precios que se manejan son demasiado elevados. Con esta idea, el consejero delegado de Vodafone, Antonio Coimbra, dijo "que no salían las cuentas", mientras que el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, aseguró que "existe la genuina posibilidad de que no se renueve el contrato de la Champions para la próxima temporada".

A pesar de las amenazas, la tranquilidad reina en el cuartel general de Mediapro, tenedora de dichos derechos. Según desvelan en la firma, al presidente Jaume Roures no le asusta la presión que las telecos están ejerciendo. "Considera que las operadoras ya amenazaron con no acudir a la subasta hace tres años", dicen desde su entorno.

Las mismas fuentes añaden que, para Roures, "las telecos están utilizando esta estrategia para abaratar los precios de cara a una negociación en la que es seguro que estarán". Aunque Roures lo minusvalora, desde Movistar recuerdan que "hace tres años ya estuvimos unos meses sin emitir el fútbol, porque no nos salían las cuentas. Si ahora se repite la circunstancia, no tendremos problemas en renunciar de nuevo".

