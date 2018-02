A Hacienda le preocupa el alza de prejubilaciones de empleados públicos

Totalmente de cuerdo con el 1, yo estoy jubilado y hasta los 65 no empece a cobrar mi jubilación. Tomen nota empece a trabajar con 14 años cotizando a la Seguridad Social cuenten lo que me estuvieron reteniendo hasta que me jubile a los 65. Deben pensar que ojala me muera pronto pues soy una sangria para Hacienda. El Sr. Montoro vive muy bien espero que le dure su sueldo no es de los mileuristas de ahora.