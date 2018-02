El galimatías político-económico

Demasiado bla, bla, blá, para tan pocas explicaciones. No hacen falta tantas palabras ni tanta tinta para exponer lo que es obvio : Que el señor de GUINDOS, entre 2006 y 2008 fue director, para España y Portugal, del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers, una de las cinco entidades causantes de la crisis económica internacional cuyos efectos aún padecemos en toda su intensidad. Pero este señor no vio venir el mal que se avecinaba y por lo tanto tampoco pudo advertir, con la energía que tal situación requería, a las autoridades políticas y económicas de ambos países.



Es de saber que los ciudadanos USA afectados -la mayor parte de ellos titulares de créditos NINJA o hipotecas suprime- disponen de la prerrogativa de la DACION EN PAGO, es decir, que devueltas las llaves de la casa, la deuda queda CANCELADA. Y otro detalle más : que tanto USA como Reino Unido disponen de la facultad de ACUÑAR su respectiva moneda y dar así liquidez a los bancos afectados. No ocurre lo mismo, y este señor parece ignorarlo, en los países más gravemente afectados a los que, para mayor inri designan con el acrónimo humillante de PIGS (Portugal, Italia, Grecia & Spain) donde la hipoteca persigue al deudor hasta la total cancelación y el rescate de los bancos, los 40.000 millones en el caso de España, ha de ser devuelto al Banco Central Europeo con la sangre y el sudor de los españoles. Y este señor no se enteró de esta crisis creada y deliberadamente mantenida hasta el día de hoy. Verdaderamente ¡ hay que joderse !



En estos días, un jerarca regional anima a los hijos y nietos de emigrantes a regresar a España porque ¡ Os necesitamos ! ¿ Y qué hacemos con los TRECE MILLONES de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, la cuarta parte de nuestra sociedad ? Mientras no los incorporemos a la corriente de consumidores no habrá posibilidad de mejora alguna, pues es evidente que sin consumidores no hay ventas, sin ventas no hay producción y sin producción no hay trabajo. ¿ O es que estamos inventando la pólvora ? Y todo ello sin tocar el tema de la deuda pública que crece sin parar desde hace cinco años y sobrepasa el PIB; pagamos alegremente TREINTA MIL MILLONES sólo de intereses y no sabemos a cuánto ascenderán cuando suba la prima de riesgo como ya lo está haciendo.



Y otro detalle a tener en cuenta : Nuestro buque insignia Inditex se desplomó el pasado fin de semana un 7% en bolsa. Es la consecuencia, por encima de lo que auguren los gurús, del principio elemental de economía de mercado : yo ingreso lo tú gastas. ¿ Y si no gasto nada porque no tengo ? Pues, a joderse todos.



Nunca en estos años, de crisis creada y deliberadamente mantenida, se trabajó tanto en este país y con menos rendimiento económico. Temporalidad y precariedad, y la gente a trabajar con un nudo en la garganta y el corazón en un puño. Esto más que vida es sepultura. Porque visto lo anterior y no haber tomado ninguna medida en serio para evitar tan nefastas consecuencias parece que obedece a una de las siguientes causas : ignorancia supina, refinada maldad, o docilidad a las consignas del Gran Depredador.



¿ Qué motivos hay para que, trabajando con la intensidad con que se trabaja en este país no salada a los españoles no sólo dinero sino lingotes de oro por las orejas ?