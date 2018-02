El 'cuponazo' vasco: un privilegio imposible de generalizar

Basta ya de manipular con intereses oscuros. ¿Está usted diciendo que los funcionarios del Estado y los del Gobierno Vasco hacen mal los cálculos? Ellos son los que hacen el cálculo, es una cuestión de gobiernos no de partidos. ¿Usted tiene toda la información fiscal para saber hacerlo? Si lo hacen mal por error o desconocimiento mal estará, pero si lo hacen mal a sabiendas para beneficiar a uno u otro sería una prevaricación flagrante. De momento nadie pone demandas, solo palabrería barata pensando que, si el País Vasco es el 5% de la población, perder votos en el 5% para ganar en el 95% es una estrategia electoralista inmejorable. El acuerdo es que el País Vasco aporta el 6,24% de los gastos generales del estado y así es como se hace el cálculo. Hay que saber que, si bien la población del País Vasco es de solo el 5% de la de España, el producto interior bruto es algo mayor del 6% pero inferior al 6,24%. ¿Quién es el beneficiado?. Lo de una hacienda única es opinable. Esta la ideología comunista de todos iguales y de que no compitan unos contra otros frente a la capitalista que busca la competencia para obligar a mejorar. En mi opinión, la competencia fiscal entre países tiene beneficios extraordinarios para los ciudadanos. Si dentro de España las comunidades autónomas, e incluso los ayuntamientos pudieran competir en dar mejores servicios con menores impuestos sería la mejor noticia. No es lógico tener una economía de mercado para el sector privado donde todos compiten en ser más productivos y una economía de aires comunistas (todos iguales) en el sector público, eso no funciona. Es verdad que los países compiten entre sí, pero de una forma muy limitada. Las administraciones van creando cartels que para otros son totalmente ilegales. La administración fiscal única es el mejor caldo de cultivo para la corrupción y a los hechos me remito.