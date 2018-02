¿Por fin buenos tiempos?

En febrero de 2017 escribí un artículo optimista titulado La sorprendente resiliencia de la economía global. La columna sorprendió a los que veían únicamente perspectivas sombrías para los países occidentales, entre ellos Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump acababa de asumir su cargo. Ahora, un año después, mis tres décadas de experiencia en los mercados financieros mundiales me llevan a creer que la situación económica no es tan sencilla.

En el lado positivo, la media docena de indicadores cíclicos que enumeré el pasado mes de febrero siguen siendo sólidos, y algunos incluso se han reforzado aún más. Un indicador clave son los datos comerciales mensuales de Corea del Sur. Las exportaciones del país crecieron un 15,8 por ciento en 2017, el mayor incremento desde 1956, cuando comenzó a reportar estos datos. Además, ese crecimiento de las exportaciones se produjo incluso cuando Trump amenazó con retirarse del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Corea del Sur y avivó las tensiones con Corea del Norte, lo que representó una fuerte ratificación para quienes han predicho la reducción del comercio mundial.

Como sospechaba hace un año, la desaceleración del comercio mundial en los últimos ejercicios se debió probablemente a la crisis del euro y a la caída de los precios de los productos básicos, por lo que resultaría temporal. Ahora que esos dos acontecimientos han quedado atrás, el comercio mundial parece haberse recuperado. Por supuesto, mucho dependerá de si se puede mantener el impulso del comercio. Aunque los resultados de las exportaciones de Corea del Sur en diciembre fueron impresionantes, cayeron ligeramente por debajo de las expectativas. Tendremos que esperar a ver si sigue siendo fuerte en 2018.

Otro indicador cíclico clave se refleja en las encuestas mensuales del Índice de Gerentes de Compras (IMC) para la industria manufacturera y los servicios, que incluyen subíndices subyacentes para inventarios y ventas. Aquí, la noticia es notable: los resultados de la encuesta PMI en muchos países son los más fuertes que han tenido en años. Eso incluye a los Estados Unidos, donde he encontrado que el índice de fabricación del Instituto de Gestión de Suministros es consistentemente preciso e indicativo de las realidades subyacentes. También incluye la zona euro, donde los datos de la encuesta PMI han alcanzado sus niveles más altos desde antes del año 2000.

Incluso las encuestas mensuales del PMI del Reino Unido muestran un impulso, aunque no tanto como en otros países occidentales, probablemente debido al efecto Brexit. Si el entorno económico mundial continúa mejorando, Reino Unido podría tener suerte en su momento de retirarse de la Unión Europea, a pesar de los efectos debilitadores del crecimiento que seguramente tendrá el Brexit.

Un aspecto crucial es que los indicadores clave para China también parecen buenos, especialmente en términos de crecimiento a largo plazo de los servicios y del consumo interno. Sigo creyendo que estos dos factores tendrán inmensas consecuencias no solo para China, sino también para el resto del mundo. Muchos países quieren exportar algo más que materias primas y productos fabricados a China, y las empresas de todo el mundo compiten por acceder al enorme mercado interior chino.

En conjunto, las previsiones de crecimiento del PIB mundial proyectadas para 2018, del 4 por ciento o más, parecen creíbles. No me sorprendería ver que esas previsiones se elevan aún más en los dos próximos meses. Es casi seguro que el Fondo Monetario Internacional lo hará en su reunión anual de primavera, e incluso antes.

Entonces, ¿qué es lo que no me gusta en el panorama económico global para 2018? Para empezar, como veterano de los mercados financieros, por lo general desconfío de un fuerte consenso. Aunque muchas de las preocupaciones citadas con frecuencia en 2017 resultaron ser injustificadas, eso no significa que los riesgos económicos hayan desaparecido. En contraste con hace un año, la gente está reconociendo cada vez más que la economía global es más fuerte de lo que pensaban. Pero si el crecimiento continúa acelerándose, la Reserva Federal de los Estados Unidos podría terminar subiendo los tipos de interés más de lo que los mercados esperaban. Y los otros grandes bancos centrales, en particular el Banco Popular de China, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, podrían revertir sus políticas monetarias excepcionalmente relajadas.

Sin duda, si la economía mundial está verdaderamente volviendo a un crecimiento relativamente alto y estable, el ajuste monetario no tiene por qué ser perjudicial, y puede ser incluso menos perjudicial que esperar a que surjan pruebas más sólidas de la inflación. Sin embargo, las principales economías del mundo han disfrutado de políticas monetarias extraordinariamente generosas durante una década, y durante mucho más tiempo en el caso de Japón. A fin de cuentas, nadie sabe realmente cuáles serán las consecuencias de unos tipos de interés más altos.

Por mi parte, sospecho que el crecimiento de la productividad se acelerará en varios lugares, lo que justificaría ajustes en la política monetaria y haría más tolerables los tipos de interés al alza. Pero eso es solo una corazonada, basada en mi lectura de datos sobre perspectivas en salarios y productividad en Reino Unido y Estados Unidos, entre otros lugares.

Una última preocupación es que, aunque no se haya completado el círculo, el estado de ánimo global ha pasado del temor a los riesgos políticos al olvido, aunque muchos de esos riesgos siguen siendo importantes. No se pueden ignorar las posibles consecuencias del pobre liderazgo estadounidense en Oriente Medio y en la Península de Corea, ni tampoco los retos a largo plazo a los que se enfrenta Europa. Durante mucho tiempo he creído que, al menos para los inversores financieros, es mejor que todos estén preocupados por todo a que una pequeña minoría esté preocupada en nombre de los demás. Aun así, y lo que es más importante, mientras las condiciones financieras no se endurezcan excesivamente, como resultado del fortalecimiento cíclico actual, el desempeño económico mundial para el resto de esta década podría terminar siendo más sólido de lo que cualquiera hubiera imaginado hace unos pocos años.

