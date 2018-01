Los nuevos pensionistas

Rajoy está acabado políticamente, sólo sirve para tapar casos de corrupción (no para evitarlos) y para favorecer a la casta de notarios y registradores que se forran a costa de los españoles.



Tuvo mayoría absoluta en 2012, y su primera medida fue subir las pensiones que congeló zetaparo. Lo que nos ha supuesto, desde entonces, unos 5.000 millones de euros de gasto innecesario.



Rajoy no reformó las pensiones cuando tenía que hacerlo, en 2012, para evitar el problema de ahora, y no lo hizo porque pensó, como siempre, en su partido y no en España.



Lo peor es que Pedro Sánchez (zetaparo2.0) hace demagogia al estilo podemos con las pensiones para ver si araña un puñado de votos, sin pensar tampoco en España.



y luego hay quien se extraña de que la gente quiera que gane Albert Rivera....



por cierto, Rajoy dijo que lo de gurtel era una conspiración de rubalcaba... VETE YA RAJOY DEJA DE HACER DAÑO A ESPAÑA