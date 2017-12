Buenos pálpitos para 2018

Que casualidad que los EXPERTOS no coincidan con el sentimiento y la percepción que tiene la gente, sólo el 19% cree que 2018 será mejor. ¿No será que los EXPERTOS quieren animar a la gente que compre acciones, pisos, consuma alegremente etc. para animar la economía de los Bancos, empresas cotizadas en Bolsa, inmobiliarias, constructores, promotores comerciantes etc.?. Sin embargo, la historia dice que los EXPERTOS fallan más que una escopeta trucada de feria, ¿o es que sirven a sus amos los periodistas mercenarios EXPERTOS?