Maniobras de Susana Díaz que molestan en Ferraz

Se comenta en Ferraz que Susana Díaz aprovechó el apoyo del PSOE al nuevo cupo vasco para levantar polémica. Por lo visto, la presidenta de la Junta de Andalucía contactó con otros líderes socialistas regionales

contrarios al cupo para crear un movimiento de

contestación con la línea de Ferraz. Estas maniobras obligaron a Pedro Sánchez a llamar personalmente a todos los presidentes regionales del PSOE para explicarles que la decisión de apoyo a Mariano Rajoy en el tema vasco se hace a cambio de un avance en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Precisamente, la llamada de Sánchez a Díaz cogió a ésta de viaje a Bruselas, donde se entrevistó con dirigentes de la Comisión Europea, como Antonio Tajani, presidente de la Cámara, y Pierre Moscovici, responsable de Economía, para explicarles la infrafinanciación de Andalucía. Estos movimientos de Díaz no sientan bien en Ferraz. "Se supone que hay un pacto de no agresión hasta 2019, por lo que no entendemos a qué se deben", se quejan desde el entorno de Sánchez.

