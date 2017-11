Demandas insostenibles de las CCAA

Si esto es un país, uno, no varios y esto es una nación, una, no varias



Si vivamos donde vivimos dentro del territorio nacional, queremos tener los mismos derechos: sociales, educativos, sanitarios, administrativos, etc., los mismos deberes: legales, fiscales, etc., y las mismas oportunidades: laborales y económicas



Exijamos a nuestros políticos una nueva Constitución que re ordene el territorio y decrete el final de esta carísima, arruinada, absurda e injusta España autonómica