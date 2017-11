La pataleta de Rivera que desune España

El artículo es tendencioso y el análisis es incompleto, habrá algún interés detrás.



Es cierto que la Constitución contempla el cupón vasco, pero también es cierto que la misma habla de la igualdad entre los españoles, cualquiera que sea la CA donde resida, y que los poderes públicos velarán por su cumplimiento, ¿ esto se cumple ?.



De acuerdo en modificar la Constitución, pero no como quieren y comentan desaprensivos políticos, que lo único que pretenden con su reforma es crear un abismo y discriminación entre CCAA. Los políticos saben muy bien lo que los ciudadanos quieren, pero no lo asumen y desde el poder, van a su bola.



Mientras, aunque no todas, las CCAA no se reponsabilizann de sus propia gestión y apelen al papá estado para taparle los agujeros de su deficiente gestión y aceptación en la malversación de fondos públicos. Así nada hay que hacer.



Es fundamental definir una ley de financiación justa y hacer un seguimiento estricto para evitar lo que viene siendo habitual. Las CCAA son territorios y pagan sus ciudadanos y si en vez de hablar de CCAA se hablara de ciudadanos, no se vería bien que los ricos tuviesen más exenciones que los pobres. Una vez más, sobran politicos y que los que sean contribuyan a dar soluciones y no a crear problemas....esto ocurre porque se mueven por el oportunismo sin importarle los ciudadanos.