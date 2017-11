Hacienda pondrá en evidencia a Puigdemont

Este demiurgo del mal, persona que insulta y descalifica a los que no piensan como él, que trata de hacer todo el daño posible a España y los españoles, que miente descaradamente, que se permite decir que el Estado no aceptará los resultados del 21 D, aunque puede que sea él el que no los acepte si no sale lo que quiere. Este sujeto huido y enfermizo de odio ¿Representa a Cataluña?.