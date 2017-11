Cómo desbloquear las conversaciones del 'Brexit'

Como en muchos casos de divorcio, las negociaciones de Reino Unido con la Unión Europea han llegado a un impasse que solo se romperá cediendo. La solución es que ambas partes admitan que es imposible llegar a una relación nueva permanente en el breve tiempo que queda hasta el vencimiento del Brexit, en marzo de 2019.

En vez de permitir que el Reino Unido aplaste a la UE, el diálogo debería virar hacia la "transición" temporal que la primera ministra Theresa May pidió oficialmente hace semanas, y que un consenso firme de líderes empresariales británicos y el público también demanda. Sobre todo, los negociadores deben centrarse enseguida en las aportaciones presupuestarias británicas que sean necesarias para hacer posible una transición ordenada.

El acuerdo sobre una transición mutuamente beneficiosa exige cesiones de ambos lados, pero ni Reino Unido ni la UE deben abandonar sus principios fundamentales.

Para Europa, desplazar el punto de mira de las negociaciones hacia un acuerdo temporal, probablemente basado en el modelo de la relación de la UE con Noruega, solo requeriría una pérdida ínfima de prestigio. Los líderes de la UE tendrían que admitir que la secuencia que propusieron inicialmente para las negociaciones del Brexit debe replantearse. En vez de ponerse primero de acuerdo en lo financiero y después pasar a las relaciones comerciales, la economía y el comercio deberían tomarse como interdependientes y, por lo tanto, abordarse simultáneamente.

Para Reino Unido, el paso de centrarse en acuerdos permanentes a las condiciones de una transición ordenada transformaría las cuestiones presupuestarias que impiden el progreso en la llave que desbloquearía el diálogo. En una ponencia impartida en Florencia en septiembre, May se ofreció a realizar aportaciones al presupuesto europeo de unos 10.000 millones de euros anualmente, durante un periodo transitorio de al menos dos años después del plazo del Brexit, además de mantener la libre circulación de trabajadores y aplicar todas las normas de la UE.

May esperaba que su promesa convencería a los líderes europeos, especialmente al principal contribuidor (Alemania) y los grandes receptores netos (como Polonia o Portugal), pero su oferta no impresionó, tal vez porque a los líderes de la Unión Europea les preocupa menos el agujero financiero que ha creado el Brexit en 2019 y 2020 que el próximo ciclo presupuestario, de 2021 a 2026.

Sugerir que Reino Unido debiera abonar contribuciones presupuestarias entrada la próxima década podría parecer irrealista, dada la oposición vehemente a cualquier pago a la UE de los euroescépticos en el partido conservador de May, pero vista más de cerca la oferta presupuestaria a largo plazo podría suponerle dos grandes ventajas a May.

La primera es que las aportaciones presupuestarias transitorias podrían presentarse como pagos comerciales en apoyo de los programas europeos de los que se beneficia Reino Unido, en vez del "acuerdo de divorcio" que suena tan punitivo de 50.000 millones-60.000 millones de euros que actualmente exige la UE. Si los pagos transitorios de la UE continuaran alrededor del nivel actual de 10.000 millones de euros durante los cinco o seis años que realistamente hacen falta para negociar una relación comercial permanente, llegarían a la misma cantidad.

En segundo lugar, una oferta presupuestaria británica sería una herramienta potente para crear esa "asociación profunda y especial" con Europa que May asegura que es su objetivo último. Hasta septiembre, May había evitado definir esta frase, por miedo a antagonizar a los eurófobos implacables de su partido, pero en su discurso de Florencia prometió a las empresas británicas un nivel de acceso a los mercados de la UE parecido al actual. También reconoció que cualquier acceso privilegiado a los mercados de la UE exigiría aportaciones presupuestarias, como en el caso de Suiza y Noruega.

La implicación era clara: un nivel de acceso a los mercados de la UE parecido al actual demandaría un nivel de aportaciones presupuestarias también similar. Y si la "asociación profunda y especial" va a ser una característica permanente de la relación Reino Unido/UE, las aportaciones presupuestarias deberán ser permanentes también.

¿Y si May no va realmente en serio sobre esa "asociación profunda y especial"? ¿Y si su verdadero objetivo es satisfacer a la línea dura conservadora con una "ruptura en limpio" con la UE? Incluso entonces, Gran Bretaña seguiría teniendo que pagar contribuciones al presupuesto durante muchos años si quiere un Brexit ordenado y no disruptivo.

Supongamos que el objetivo final británico fuera asentar una relación comercial global completamente nueva, sin privilegios comerciales especiales de la UE de ningún tipo. Estos nuevos acuerdos llevarán años de negociación y, hasta que estén completados, a las empresas británicas les urge evitar trastornos costosos: uno cuando venza la membresía de la UE en marzo de 2019 y otro en la fecha futura en que los nuevos acuerdos comerciales globales se firmen y entren en vigor.

Evitar esa doble disrupción es precisamente de lo que trata la propuesta de May de un periodo transitorio "en punto muerto" de 2019 a 2021, aunque lograr ese objetivo exigirá que el parón de los acuerdos entre la UE y Gran Bretaña continúe hasta que los nuevos tratados globales estén listos para aplicarse. Y eso implica que las aportaciones presupuestarias británicas deberán seguir también hasta que los nuevos acuerdos globales se ultimen.

La probabilidad de que unas negociaciones complejas con decenas de países puedan finalizarse en solo dos años del Brexit es muy escasa. Aunque los políticos y votantes británicos quieran de verdad un Brexit duro que suponga la ruptura con Europa, las empresas del país necesitarán conservar sus acuerdos comerciales especiales con la UE, junto con las aportaciones presupuestarias asociadas, durante al menos varios años pasado 2021.

La conclusión es que independientemente del tipo de Brexit que quiera el Reino Unido, cualquier retirada ordenada exigirá pagos continuados post-Brexit al presupuesto de la UE. La única cuestión es si los pagos resultan ser permanentes, como sucedería si May realmente quiere una "asociación profunda y especial", o seguirán sólo durante los cinco o siete años necesarios para negociar nuevos acuerdos comerciales después de un Brexit duro.

De un modo u otro, May debe reconocer que los pagos presupuestarios a la UE serán inevitables durante muchos años después del Brexit. Es más, debería convertir esta aceptación en una oferta financiera a largo plazo impresionante que desbloquee las conversaciones del Brexit.

