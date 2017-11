Cataluña vuelve a la realidad

Muy interesante su análisis, como siempre D. Amador. el problema es a largo plazo, no de estas elecciones. Se debe recuperar la educación como competencia estatal, y se debe acabar con el chantaje de los PGE cada año por los nacionalistas para lo que hay dos soluciones: a) pacto PP-PSOE o b) reforma ley electoral.



El Estado no debe renunciar a estar presente en todas las autonomías, que es lo que hizo hace tiempo por desgracia.



Y luego es clamorosa la necesidad de reforma de Administración Pública: suprimir senado, teles públicas cuando haya déficit deben prohibirse, y órganos innecesarios como 17 tribunales de cuentas, 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos, etc etc ESO HARÍA MEJOR A ESPAÑA, pero los políticos piensan en su partido, no en su país