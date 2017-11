Extravagante razón para proteger a Puigdemont

Es bien conocido que la presencia de Carles Puigdemont y de varios exconsellers en Bélgica ha agitado la vida política del país, y que el Gobierno de Charles Michel vería con buenos ojos la extradición del expresident de la Generalitat.

Pero eso no quiere decir que Puigdemont no cuente con apoyos. De hecho, los nacionalistas flamencos, tradicionalmente solidarios con el independentismo catalán, consideran que Bélgica no debería entregar a Puigdemont a las autoridades españolas. Para defender su tesis, utilizan un argumento cuando menos extravagante.

Y es que buscan que su Gobierno se vengue de la afrenta que España cometió hace décadas al dar cobijo a León Degrelle. El régimen de Francisco Franco impidió la extradición del que fuera fundador de un partido fascista que colaboró con la ocupación nazi del país. "¿Por qué debemos extraditar a Puigdemont si España nunca nos devolvió a Degrelle?", afirman los portavoces nacionalistas flamencos en redes sociales.

PUBLICIDAD