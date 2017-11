Cataluña antes de que hubiese anochecido

H ace unos días se hicieron públicos los últimos datos económicos. Por una parte, los datos de empleo hasta septiembre eran positivos: poco a poco, con el esfuerzo de empresas y trabajadores, estamos recuperando los niveles de actividad y empleo. Es cierto que el empleo creado no es de mucha calidad, y que nuestro mercado laboral necesita una reforma en la contratación, pero lo peor de la crisis estaba quedando atrás.

Por otra parte, la otra gran pesadilla de la crisis, el déficit desbocado de los gobiernos del PP y el PSOE, también empezaba a estar bajo control. Es la otra consecuencia positiva de la estabilidad económica, entre otras cosas, de tener un presupuesto, y sobre todo un presupuesto ajustado a la realidad. La novedad principal del acuerdo presupuestario entre Ciudadanos y el PP era que se habían cuadrado los números para conseguir los objetivos de déficit. En una palabra, que los presupuestos eran realistas.

Esto no sólo significaba el control del gasto, sino también que las previsiones de ingreso se ajustasen a la realidad. La principal consecuencia de hacer bien los números es que no nos hemos encontrado, como en años anteriores, con ajustes de no disponibilidad, es decir recortes, ni con subidas imprevistas de impuestos. Y todo esto para, de todas formas, no cumplir ningún año con los objetivos de déficit, y seguir teniendo el déficit público más elevado de la Unión Europea.

De hecho, hasta septiembre, los ingresos estaban creciendo por encima de los presupuestado, nada menos que al 8,5 por ciento en términos homogéneos. Aunque esto no tiene en cuenta que las solicitudes de devolución del impuesto de sociedades se habían incrementado un 14 por ciento. Este dato, que además debe incluir por primera vez casi 400 millones de euros por conversión de activos fiscales diferidos, es decir por la garantía del Estado ante una parte de las pérdidas bancarias, es una cuestión clave para conocer con exactitud si los números dejan margen adicional para salir del protocolo de déficit excesivo o no. También resulta preocupante el raquítico crecimiento, algo por encima del 1 por ciento, de los impuestos especiales. Aun así, para encontrar unos números similares habría que remontarse a 2006 y 2007, a antes de la crisis.

Sin embargo, este panorama no tiene en cuenta las consecuencias del desastre económico, y también social y político, creado por Junqueras, Puigdemont y demás responsables del procés. En septiembre se ingresan los impuestos correspondientes a los meses anteriores.

Por otra parte, en términos de empleo hasta septiembre no daba tiempo materialmente a que se refleje el efecto de la huida de empresas, ni de la caída de demanda en Cataluña. Sin embargo, en los datos del paro registrado de octubre ya se empiezan a ver los negativos efectos sobre el empleo en Cataluña. Como esta Comunidad Autónoma representa aproximadamente el 20 por ciento del PIB, es decir de la economía española, lo que pase allí tiene una incidencia muy relevante a nivel general. Ahora necesitaríamos, más que nunca, estabilidad y presupuestos. Pero en esta tarea, el PSOE ni está ni se le espera.

En Cataluña, no nos enfrentamos a una crisis económica, sino a una crisis social, política democrática y de convivencia, derivada de la irresponsabilidad de los partidos separatistas, que ha producido efectos económicos muy negativos, de los que todavía no somos conscientes. Precisamente por eso, es importante tener claro de dónde partimos, y sobre todo quiénes son los responsables de habernos llevado hasta aquí. Es cierto que todo el procés, con su lema de "Espanya ens roba" era una estafa. Pero tan cierto, como que muy pocos advertimos de las consecuencias económicas desastrosas de todo esto.

En estas páginas advertimos de la inevitable fuga, primero de los depósitos, después de los bancos, y para concluir de muchísimas grandes empresas. También señalé, reiteradamente, que la Generalitat de Cataluña no disponía de los medios, la información ni el personal, necesario para gestionar los grandes impuestos. Sin embargo, desafortunadamente, no hay muchos más casos. La opinión dominante de la que se ha informado a los catalanes es que iban a ser mucho más ricos con la independencia. Ahora estos mismos economistas, o callan, o bien señalan que no entienden nada de la situación económica en Cataluña.

Parte de las consecuencias económicas son temporales, o podrían serlo, como la caída del turismo en Cataluña, o el retraso de las inversiones. Otras cuestiones como el desplazamiento de los centros de decisión de las empresas tendrán efectos a medio y largo plazo. En cualquier caso, el origen es el mismo, el deterioro de la convivencia y la conversión de Cataluña en un lugar sin ley por parte de los separatistas.

Todas las estructuras de Estado, creadas por los separatistas, y consentidas por el PP y el PSOE han sido una losa. Dentro de ellas, particularmente nociva ha sido la fantasmal "Hacienda propia", que ha ahuyentado empresas ante el riesgo de pagar "impuestos revolucionarios" para seguir sufragando el camino hacia ninguna parte.

Para despertar de esta pesadilla hay que restablecer la convivencia y el Estado de Derecho en Cataluña. Además, este restablecimiento tiene que ser duradero. Sólo así habrá condiciones para que mejore la situación social y política, y con ella la economía. Es imposible que esto lo hagan quienes han causado esta catástrofe económica y social, ni quienes no lo vieron venir ni hicieron lo que estaba en su mano por evitarlo.

Serán los catalanes quienes decidirán en las urnas cuando comience el invierno, el próximo 21 de diciembre, que esperemos que sea el fin de la noche, en Cataluña y en toda España.

PUBLICIDAD