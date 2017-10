La revolución de las sonrisas congeladas

EN CUANTO PASEN UNOS DIAS Y VUELVA A SALIR EL SOL, ME VOY UNOS DIAS A CATALUÑA , QUE ESTA AHI MISMO Y PUEDO DECIR A LA GENTE QUE ME HE IDO AL EXTRANJERO.



AYYYY QUE GUSTO, SIN VER NI UNA SOLA BANDERA COMO LA QUE TENIA R. RATO EN SU DESPACHO,, COLGADAS EN SUS EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS.



DE VERDAD RESULTA EXCITANTE, ADEMAS DE LO HERMOSA QUE ES CATALUÑA, SUS GENTES, SU CLIMA, TODOO.



EXTENDER LA MANO A DIESTRO Y SINIESTRO A TODO EL MUNDO Y COMPROBAR LA FELICIDAD DE LA GENTE.



Y LO MAS IMPORTANTE ( ESTO VA POR LOS CABRONES BORREGOS DE ESTE PAIS), ME VOY A LLENAR LAS MALETAS DE PRODUCTOS CATALANES.



FASCISTAS DESTRUCTORES, OS HABEIS CARGADO LA UNIDAD DE ESPAÑA, PERO NO A LA HERMOSA CATALUÑA, QUE SEGURO, AGRADECE LA VISITA DE GENTE NOBLE Y BUENA, QUE NO VAYAN A APALEAR A LA CIUDADANOS COMO USTEDES, MALDITOS FASCISTAS, ASESINOS DESTRUCTORES DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA.



NUNCA LO RECONOCERAN, PERO NADIE COMO USTEDES, HA HECHO NUNCA TANTO DAÑO A LA GENTE DE ESTE PAIS.