La Cataluña imposible

El gobierno central se ha otorgado de forma ilegal (pues no se ha reformado la CE) potestades jurisdiccionales que solo competen a los jueces.



Ha inhabilitado al govern acudiendo al termino cese, si bien no de facto.



Ha convocado elecciones de forma ilegal, pues solo compete al president de Catalunya.



La prensa española publica encuestas. Esos datos saldrán porque habéis hecho la encuesta entre ciudadanos sí, pero del partido de Rivera!!



Ahora el 47,7% de la gente que voto en 2015 INDEPENDENCIA se convierte en un 20% por obra y gracia del GRUPO RISA.



Si sumamos la gente de PSC y PODEMOS que estamos a favor, ya me dirá grupo RISA quien se siente qué.



NO DESAPARECEREMOS NACIONALISTAS ESPAÑOLES HEREDEROS BUENA PARTE DEL FRANQUISMO, PREVALECEREMOS.



VISCA LA REPUBLICA CATALANA