Un 155 rápido, pero con riesgos

Son unas elecciones ilegales.



Solo el presidente Puigdemont puede convocarlas, a menos que un tribunal lo inhabilite. Si se inhabilita, habría de ser bien un nuevo candidato propuesto ante el parlament, o bien el vicepresidente, quien las convocase.



No ha habido inhabilitación, el ejecutivo central se ha otorgado potestades jurisdiccionales de forma ILEGAL.



Tanto en Cataluña como en España mucha gente no reconocerá esas elecciones. NO LAS RECONOCEREMOS, de ellas saldrá un parlamento más ilegitimo que lo que ahora criticáis del referéndum y decís que la nueva República no tiene legitimidad democrática.



Nunca tan pocos quieren quitarnos tanto a tantos, amparados en una minoría ruidosa madrileña que acude como domingueros a Barcelona.