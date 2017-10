El 'procés' tropieza con las empresas

Y estas.... (empresas), menos mal que no las dirige Mariano...Mariano..



Porque de ser así, no solo no hubiesen hecho nada, sino que a lo peor ampliaban en Cataluña sus localizaciones.



Vamos a esperar un poquito mas para suprimir la autonomía...yo, creo que para cuando la ONU, reconozca a Catalunya, como estado independiente, a lo mejor Mariano, empezará a pensar en hacer algo....o no!!



Ya sabemos que... para Mariano: "Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde"



No entiendo que ustedes no lo vean claro!!!