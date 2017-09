Los riesgos de la insumisión

Esto ya no hay dios que lo arregle.



Queda demostrao que España es un estado opresor, y que por muchas manifestaciones pacificas y multitudinarias que se hagan para reclamar un Referendum no seran atendidas.



Me gustaria ver alguna manifestación en favor de la unidad de España y en contra del Referendum catalan, a ver cuanta gente sale a la calle??



Por alguien saldria, pero mucha??