Algo de miedo sí da

NO ME EXTRAÑA

No creo que nadie con un mínimo de memoria y sentido común pueda extrañarse del tono y contenido de muchos de los artículos que se han escrito estos días, que poco tienen que ver con la realidad y que a menudo son claramente tendenciosos y confusos.



La experiencia nos demuestra que en este país, nación, estado (llámenlo como quieran), es decir España, cualquier hecho, por terrible que sea, es aprovechado por muchos para echar toda la porquería posible (léase m.i.e.r.d.a) sobre aquello y aquellos que no son de su agrado, aunque sus comentarios nada tengan que ver con lo ocurrido o sobre la noticia en concreto.



No olviden que después del ataque terrorista más cruel y despiadado que ha sufrido este país, nación, estado (llámenlo como quieran), ocurrido hace más de 13 años en Madrid, murieron 192 ciudadanos y resultaron heridos centenares, no tardamos mucho en ver como en todos los ámbitos se intentó utilizar el horror de lo ocurrido en beneficio propio y en detrimento de los demás. El esperpento llegó a tal nivel que incluso llegaron a desacreditarse unas a otras distintas organizaciones de víctimas, sin olvidar que aún en nuestros días todavía aparece algún iluminado insistiendo en la teoría de una conspiración para que el PP no ganara las elecciones.



Lo dicho, tristemente, no extraña nada.