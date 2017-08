La buena evolución que muestran los chicos malos de la Unión Europea

Al 11 y al 13, y yo he vivido allí varios años. Por eso sé de lo que hablo, mindunguis.



11: ¡Toma ya! Has vivido allí y hace poco pasaste allí una semana... ¡Qué conocimientos! Yo estuve varios años TRABAJANDO allí... No me vengas con milongas. ¿Hablas polaco? Yo sí y por eso me entero de lo que se mueve por allí. No vengas con milongas de progre, que bastante daño ha hecho ya el progresismo.



13: Una medida de miserables es aceptar a falsos refugiados (ellos mismos lo dicen) porque "Bruselas" lo diga. Para miserables, ellos y sobre todo, los "Gobiernos" de esos países tan adelantado como Suecia y Alemania que se esfuerzan por censurar a todo aquel que no está de acuerdo con sus políticas. ¿Por qué crees que el "Gobierno" alemán propuso "controlar lo que se publica" en Facebook?



"tendrás que acatar lo que diga Europa". ¿Sí? ¿Incluso aunque suponga destruir tu país poco a poco, tal y como pasa con España? Hacen muy bien en negarse a obedecer a "Bruselas" y lo hacen porque pueden y tienen pe lo tas para ello, algo de lo que carece España. Y paro de discutir contigo. He visto mil veces más mundo que tú y no me vas a convencer de que las cosas son de una determinada manera por que no. Además, que no te enteras, Contreras: los propios "refugiados" NO quieren ir a Europa del Este sino a Alemania, Suecia, Francia, Bélgica, Reino Unido, etc. porque saben que allí pueden vivir sin trabajar. ¿Personas indefensas? Por favor, lo que hay que leer...