El paseíllo triunfal de Rajoy

deje de mentir, si es que puede



La hucha la creo Aznar y la llevo a 12.000 millones de euros



la lleno Zapatero hasta 67.000 millones + 8.000 millones en fondos de reserva de las mutuas laborales



y se la ha pulido Rajoy en 5 años:



de 67.000 a 17.000 (que quedan) van 50.000 menos (‘de capital’),



mas 17.000 millones de intereses devengados en estos 5 años,



mas los 8.000 millones de las mutuas, que ya no existen.



ESO SUMA LOS 75.000 MILLONES QUE SE HA PULIDO RAJOY EN 5 AÑOS.



Y, ademas, no para Rajoy de meter en el bolsillo de los empresarios fastuosas exenciones y bonificaciones de cuotas a la S Socia, ya vamos por mas de 3.500 millones al año despues de la ultima decision (no pagar s social durante 3 años ‘por hacer un contrato minimamente decente ‘.



Dinero de cotizaciones para pagar pensiones que se esfuma como regalo a los que le apoyan.



Esas bonificaciones, Felipe, Aznar y Zapatero jamas las pagaron a costa de las pensiones, jamas. compruebelo. la hucha no se hizo para eso



Asi se vacia una hucha, con eso y con empleos precarios con contratos basura por unas pocas horas y pagados miserablemente, que apenaas generan ni cuotas ni (peor aun) derecho a una pension minimamente digna.



Y, por favor, dejese de llamar podemita a los que no aceptamos las mentira y la manipulacion truinfalista de ‘España va bien’,



Va bien cuando la EPA de esta semana da un 39 % de paro juvenil y un 44 % de paro entre mayores, y el salario medio 2016 ha bajado en vez de subir (vaya ‘recuperacion’)?



mientras los beneficios empresariales suben como locos?